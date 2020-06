“HAY QUE HACERLE FRENTE A LAS ADVERSIDADES, TODO ESTÁ EN UNO”

Compartir esta Noticia







Fue a las 15:06 hs. del jueves 18 de junio de 2020 cuando la joven de 22 años Carla Acuña escuchó lo que hace tiempo quería escuchar, por lo que trabajó y se esforzó por mucho tiempo. De manera virtual una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata le dijo, frente a familia y amigos que la acompañaron en su casa de Fortín Olavarría, que había aprobado el examen y que ya era abogada.

“SIEMPRE TUVE LAS GANAS DE IRME A ESTUDIAR”

“Nací y me crié acá en Fortín, siempre tuve las ganas de irme a estudiar. A pesar de que no era fácil irme tan lejos y costaba mucho, pude irme a la UNLP. La verdad estoy orgullosa de tener un título de ahí, no fue fácil, pero lo logré” dice quien cursó sus estudios primarios en la Escuela N°5 y la secundaria en la Escuela Agraria.

Carla tuvo una vida difícil, al igual que sus 5 hermanos, pero con mucha dedicación y capacidad no dejó pasar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y lograr en un tiempo record su título de abogada.

NO PERDER TIEMPO, A PESAR DE LA VIDA

“Soy un poco cebada, iba a cursar materias libres y cursadas de verano. Preparaba las materias sola y me presentaba a rendirlas” comenta quien en principio vivió con dos amigas y luego se fue a vivir sola.

La vida de Carla tuvo dos golpes muy duros a los cuales pudo sobreponerse. Cuando tenía un año falleció su padre y hace 2 años perdió a su madre.

“Mi papa murió cuando tenía un año, un día antes de mi cumpleaños. Mi vieja se quedó sola, salió adelante como una campeona con nosotros. Admirable, si yo tengo toda esta fuerza es porque crecí viendo a mi vieja. Trabajaba un montón, recuerdo que me llevaban a tomar la teta a su trabajo. Con todo el esfuerzo me mando a estudiar, hace 1 año y 9 meses falleció, en 2018. Eso me hizo dudar mucho sobre seguir estudiando, pero la gente que me rodea me apoyó para seguir” detalló la joven que en varios momentos destacó la importancia de sus hermanos y en especial de la hermana con la que convive para poder salir adelante.

SALIR DEL DOLOR Y BUSCAR EL FUTURO

Luego de la muerte de su madre, con el apoyo de una beca municipal y otra nacional sumado a una indemnización que recibió junto a sus hermanos por el fallecimiento de su madre, pudo continuar y en menos de dos años llegar a rendir su última materia, Derecho Notarial y Registral.

La situación de pandemia hizo que la fecha de culminación pautada para marzo, se estirara algunos meses y todo se diera en una situación especial, dar su última materia en su casa de Fortín, rodeada de allegados, pero sin sus compañeros de la facultad.

SOY ESTUDIANTE Y VOY PARA ADELANTE

“Sigo siendo una estudiante, me arreglo a fideos, puedo estar días tomando mate. Fue una vida increíble la facultativa, es hermosa. Si bien me esforzaba mucho, siempre hacía espacio para disfrutar y estar con amigos” dice quien también realiza una pasantía en la delegación municipal de Fortín Olavarría.

“Hay que hacerle frente a las adversidades, todo está en uno. A todas las personas que están dudando, les digo que sigan, lo que se logra no te lo quita nadie. El camino es largo, difícil y siempre se presentan cosas malas, cuando uno cree que ya pasó lo peor, aún vienen cosas peores. Todo es cuestión de voluntad y esfuerzo, hacer lo que te apasiona te lleva hacia adelante” culminó.