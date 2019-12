«LA COMUNITARIA ESTÁ ESTIGMATIZADA, HAY UN COMPONENTE CLASISTA QUE DICE QUE SON LOS NEGROS, QUE COMEN CHORIPAN Y NO LABURAN»

Compartir esta Noticia







ENTREVISTA AL EX INTENDENTE HÉCTOR LUIS TRUCCO

Este jueves fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte quien fuera intendente del Partido de Rivadavia Héctor Luis Trucco.

En una extensa charla Trucco habló de la actualidad política y de su vida de jubilado, ya instalado en forma definitiva en González Moreno. Fue crítico de la gestión de Macri y se metió de lleno en el rol que debe tener la oposición local de cara a los próximos años.

MACRI

“Quizás fue el ciclo más perverso en cuanto a endeudamiento externo, más allá de podarle la posibilidad de consumo a la mayoría de la gente, también dolarizó mucho la economía. La gente dijo basta, ahora hay que volver para atrás”.

DERECHA Y PROGRESISMO

Trucco manifestó que los tradicionales partidos políticos han quedado descontextualizados de la realidad, “hay una derecha muy consolidada con el 40%, de Juntos por el Cambio, y un frente progresista heterogéneo”.

MEDIOS Y JUSTICIA

Al referirse al papel de los medios de comunicación, dijo que muchos apoyaron y jugaron para el proyecto macrista, fueron “mentimedios”, calificó.

Sobre la Justicia dijo que no debe estar influenciada y se le deben cortar privilegios.

SU APARICIÓN EN LA CAMPAÑA POLÍTICA EN RIVADAVIA

Durante la última campaña, Sergio Buil en varias entrevistas dijo que Néstor Policano, candidato a intendente de Somos Rivadavia, había trabajado en la gestión comunal de Trucco como una manera de desprestigiar al pediatra.

“Después de 20 años siguen hablando de mí, no he tenido citación de la Justicia, ni del Tribunal de Cuentas, ni el municipio ha sido embargado. El ida y vuelta de las fábulas corre por cuenta de quien quiera creer, puedo caminar tranquilo por todos lados”.

REYNOSO TUVO REVANCHA

Al hablar del resultado de las Elecciones Generales de este año, Trucco mencionó que luego de perder las PASO, Reynoso pudo tener revancha y reacomodarse. También hizo referencia a la ventaja que tiene un oficialismo sobre una oposición, Cuando se dan resultados tan parejos, al tener el presupuesto estatal para gestionar de manera diferente.

EL ÚNICO CAMINO LA UNIDAD

“Desde 2011 que doy marco para la unidad, si bien este año se logró, nos chocamos contra una realidad que igualmente el oficialismo volvió a ganar. Pero jamás pensé que se iba a perder un concejal. Si la oposición vuelve a dividirse hay Javier Ulises o Sergio Omar para largo tiempo, hay que persistir en la unidad» enfatizó. «Hay nuevos dirigentes, es importante que personas como «Peti» Toribio y Mercedes García Duperou estén trabajando en política» agregó.

LA COMUNITARIA

«Hacen un trabajo de contención excelente que mucha gente no conoce y se guía por comentarios. Esto hace que La Comunitaria esté estigmatiza, hay un componente clasista que dice «son los negros, que comen choripan y no laburan» manifestó. Sobre el conflicto por el galpón, dijo «ojala prime la sensatez y el dialogo, que no haya vencedores ni vencidos».

CONCEJO OFICIALISTA

«El oficialismo no necesita de la oposición para que el Concejo funcione, tienen dos tercios, eso también es culpa de la oposición que no supo explicar la importancia de que es bueno un contrapeso, al tener el poder absoluto en el oficialismo pueden empezar a entrar las miserias. La gente tiene que tomar conciencia que es bueno tener una oposición para los equilibrios naturales de la democracia»