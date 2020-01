VÉLEZ INDICÓ QUE BUSCARÁN QUE EL AUMENTO PARA LOS MUNICIPALES SEA MAYOR AL 10%

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez se refirió al aumento salarial del 10% para los municipales propuesto por el Ejecutivo y a diversos temas de actualidad referidos al ámbito municipal.

Vélez manifestó que si bien hoy se habla de que el aumento para los municipales será de un 10% esperan que se materialice el monto que Rivadavia recibirá por coparticipación desde la Provincia para volver a reunirse con el Intendente.

«Nos vamos a volver a reunir, porque el presupuesto indique un 10% no significa que será todo el año. No vamos a estar de acuerdo, no sabemos que inflación habrá en 2020. Vamos a arreglar una cláusula gatillo o iremos arreglando como otros años» detalló.

La Secretaria General del STMR también se refirió a los beneficios que desde el sindicato brindan a sus asociados como la proveeduria y créditos para que afronten diversas deudas.

«Hemos tenido reuniones ya que hay compañeros comprometidos, que tienen que sacar créditos para pagar la luz, para pagar deudas» manifestó.

Vélez también destacó el trabajo que han realizado en su gestión para que el municipio vaya jornalizando a los empleados.