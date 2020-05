A 26 AÑOS DE «EL GRAN DEBUT» TELEVISIVO DE PAN DURO

Compartir esta Noticia







POR JOSÉ SANTOS | Corría el año 1994 cuando la banda de rock “Pan Duro” de nuestra ciudad tuvo su gran aparición en el programa de televisión del canal que por aquellos tiempos se llamaba ATC (Argentina Televisora a Color), hoy TV Pública. A casi 26 años los integrantes del grupo Sergio Fabeiro (voz), Horacio “Lito” Rodríguez (guittara) y Caru Reynoso (bajo) recordaron aquel momento épico.

SERGIO FABEIRO: “FUE UNA EXPERIENCIA ÚNICA”

“Esta banda que hoy integramos con “Lito” Rodríguez tiene 32 años. Los dos somos los pioneros y seguimos así en este momento. Fue una experiencia que se dio de casualidad, mirando ATC (Argentina Televisora a Color) en esa época en el año 94. Nos encontramos con que empezaba un programa nuevo que se llamaba “El Gran Debut”, en el cual hacían convocatorias a bandas independientes que no hayan grabado ningún disco con algún material casero, algo independiente para presentar y músicos experimentados. Recibimos el llamado telefónico, si estábamos disponibles para tocar en una fecha a concretar en un programa que se estaba iniciando, creo que este era el segundo programa. Dijimos que sí, sin saber cómo íbamos a llegar a Buenos Aires, estamos hablando de hace un montón de años atrás, que no era fácil, no había medios de movilidad, era difícil llegar a Buenos Aires, no era como hoy que agarras un auto y en 4 horas y media o 5 estas allá y bueno a través de contactarnos con la municipalidad, planteamos la posibilidad de viajar a tocar a ATC al intendente que en ese momento era Armando Julio Real. A través del municipio nos convocan y nos dan la gran sorpresa de que estaba la posibilidad de disponer de un micro para poder viajar nosotros los músicos con los instrumentos, con los equipos y también la posibilidad de que nos acompañe gente seguidora en ese momento de la banda que quieran acercarse al programa para compartir ese momento único” comenzó diciendo Fabeiro, por estos días un reconocido peluquero de la ciudad.

“Llegamos allá, nos presentamos, la verdad que fue una experiencia única porque entramos a un estudio de televisión que jamás lo hubiéramos pensado en nuestras vidas, una cosa inmensa, nos contactamos con gente importante que estaba en la producción del programa, muchos músicos, tuvimos la posibilidad de hacer una prueba de sonido y pudimos tocar en un programa que no salía en vivo, era grabado. A las semanas lo estaban pasando por el canal. La verdad que fue gratificante porque salió todo muy bien, quedamos muy contentos, hicimos la elección del tema que es “El infierno está muy cerca”, que nos parecía un tema que en ese momento estaba gustando mucho a toda la juventud que en ese momento nos seguía y fue una experiencia única y la expectativa que se creó en nuestra comunidad realmente al comentar después que a la semana lo iban a pasar por Argentina Televisora a Color (ATC) en ese momento, hoy la TV Pública. Hoy está la posibilidad de que lo podamos compartir, a través de “Lito” que ha podido conseguir esas imágenes a través de las redes sociales” culminó.

CARU REYNOSO: “TOMÉ DIMENSIÓN DESPUÉS QUE LLEGAMOS A BUENOS AIRES”

Caru Reynoso muestra el lado de otorgar el espacio que puede componer cada miembro de la banda, además de contar su propia versión. Ellos mismos y sobre todo Caru dan a conocer la amistad que había en el grupo por todo lo vivido, sumando el esfuerzo para progresar.

“Yo al principio no había tomado dimensión de lo que era. Los que andaban en la organización por ahí eran Lito y Sergio entonces para mí era como ir a tocar a otro lado más, lo cual disfrutaba, haya poca o mucha gente. Tome dimensión después de que llegamos a Buenos Aires. Fuimos designados entre muchas bandas y bueno nos recibieron como si fuésemos estrellas de Rock and Roll” expresó el bajista de la banda.

“Siempre digo lo mismo, me tocó estar en un grupo donde estaba con buenos amigos y siempre digo los mejores músicos que en mi rubro tuvimos. Lito, Fabeiro y el Caio, yo acompañaba de atrás. “Pan Duro” fue algo que surgió después de los “Héroes del Altillo”, habían quedado pocos integrantes, se formó Pan Duro y la verdad que como experiencia fue muy bonito, tuvimos la oportunidad de tocar en muchos lados con muchos músicos reconocidos, estar en Mar del Plata, tocar a la par de León Gieco, estar al lado de Pappo, estar en 25 de Mayo. Actualmente ellos siguen y creo que se logró algo muy bonito para lo que es el rock and roll en América. Hubo muchos pibes que nos siguieron. Hoy por hoy hay pibes que siguen haciendo rock y creo que fuimos los pioneros, los que empujamos para que el rock se haga fuerte en América. Recuerdos hay miles y lo más lindo de todo es que siempre se disfrutó cada momento, cada ensayo fuimos un grupo de amigos y seguimos siendo un grupo de amigos” manifestó sentidamente Reynoso.

“Muy feliz de haber vivido toda esa época. El otro día cuando Lito subió ese video volvimos 20 años para atrás, un poco más a recordar todo eso y la verdad que es hermoso. Tuvimos un grupo en la zona de fans que nos seguían a varios lados, estaban pendientes de dónde tocábamos y bueno estábamos muy lejos de toda esta tecnología que tenemos hoy y haber logrado lo que logramos fue inmenso. Me emociona mucho hablar de esto” finalizó.

“LITO” RODRIGUEZ: «NOS ABRIÓ PUERTAS PARA SEGUIR TOCANDO EN CAPITAL»

“Fuimos a grabar a un estudio cosa que en esa época, si no lo hacíamos en Capital o en lugares grandes en donde había estudios de grabación no se podía hacer de otra manera. No era como ahora que cada uno puede tener un estudio en la casa con una computadora, con una placa de audio. En esa época grabar era difícil, asique fuimos a Buenos Aires, grabamos en estudios de Buenos Aires. De ahí sacamos un casette que se llamó “Nacidos en América”, formato casette porque en esa época recién se iniciaba el CD pero hacer CD en esa época era muy costoso. No es como ahora, nos convenía hacer el casette” explicó.

“Eso nos permitió abrir un montón de puertas porque era una carta de presentación, un casette grabado a nivel profesional y bueno había una convocatoria en ATC de un programa que se llamaba “El gran Debut” donde convocaba a bandas de rock. El programa se dividía en tres estilos musicales. Había folklore, melódico y rock. Convocaban a bandas del interior y tenían que mandar material. Nosotros mandamos el casette y al poco tiempo nos llamaron para una entrevista. Fuimos con Sergio a ATC, nos presentamos, nos recibió el productor, estuvimos en su oficina, hablamos de cómo iba a ser el formato del programa, cuando iba a ser, como nos íbamos a presentar, que día y todo el equipamiento. Resolvimos todo. Al poco tiempo nos convocan y bueno recurrimos a la dirección de cultura de la municipalidad. El Secretario en ese momento era Antonio Gatti.

Llegamos al programa, para nosotros era una monstruosidad porque ATC era muy grande, tenían 4 o 5 estudios. Arrancamos el programa, nos dieron un camarín, nos preparamos, fuimos primeros para probar sonido. Nos decían en que parte nos íbamos a ubicar y nos armaban una tarima exclusivamente para cada banda” añadió Rodríguez.

“Actuaron un montón de bandas de capital y bueno nosotros que veníamos del interior, incluso en el momento llevamos un presente de la municipalidad del intendente Armando Real, los saludos para el lugar que fueron leídos. Tocamos un solo tema que fue grabado, los nervios de grabar y tocarlo y lo que saliera. No había forma de hacerlo de vuelta asique salió en la primera toma.

Nos abrió puertas para seguir tocando en Capital y en otros lugares. La banda estaba integrada en ese momento por Sergio Fabeiro en voz, Caio Litkowski en batería, Caru Reynoso en el bajo y yo en la guitarra.

Hicimos un tema “El infierno está muy cerca”, tema compuesto por nosotros y otras de las curiosidades fue que en ese momento toda la música que se tocaba en vivo en televisión era paga asique se acercaron los del sindicato de músicos y nos hicieron la planilla para cobrar la actuación. Los que tocábamos en vivo por reglamento del sindicato de músicos cobrábamos el trabajo, que al final no lo cobramos porque no se justificaba volver a Buenos Aires para eso” reveló.

“Las actuaciones creo que de la zona, todos los lugares fueron importantes, los escenarios importantes también porque tocábamos en 25 de Mayo, en el Anfiteatro , en Capital Federal en algunos lugares, en Mar del Plata. Todos los lugares fueron importantes pero donde nosotros nos sentimos muy cómodos fue Carlos Tejedor porque éramos muy localistas. También Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, entre otros” finalizó.

Hacer ese viaje a Buenos Aires, les abrió todo tipo de puertas para continuar desarrollándose alrededor del país y ser reconocidos como la banda de rock de América. Demuestran que no sólo eran compañeros de la banda sino un grupo de amigos con muchas ganas de hacer lo que les gustaba, tocar música.