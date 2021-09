“A PARTIR DE LA ADOLESCENCIA LOS HIJOS NOS BAJAN LA PERSIANA, NO NOS QUIEREN ESCUCHAR MÁS Y SE EMPIEZAN A REFUGIAR EN SU GRUPO DE AMIGOS”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la psicóloga Florencia Dufourc profundizó sobre la adolescencia y sus características. Remarcó la importancia de la comunicación de los padres con sus hijos en esta etapa tan importante de la vida.

“Es una etapa de transición, de profundos cambios. Como padres debemos tener comunicación con nuestros hijos durante toda la vida, dependiendo de las edades las charlas rondarán en sus propios intereses” comentó.

“A partir de la adolescencia nos bajan la persiana, no nos quieren escuchar más y se empiezan a refugiar en su grupo de amigos. Los grupos tienen mucha influencia en los adolescentes, lo que hace el amigo lo hacen ellos” indicó.

Dufourc explicó que los adolescentes quieren mostrarse independientes, pero caen en un vacío emocional.

“En principio ellos no se conocen tanto a si mismos, su propia identidad. No se hallan, están como inseguros y no saben para dónde ir” detalló. La profesional también indicó que sufren cambios de humor.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA