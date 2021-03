“A UNO LE DUELE CUANDO SE ESCUCHAN CRÍTICAS Y NINGÚN APORTE, HACE TIEMPO QUE VENIMOS TRABAJANDO POR LA VUELTA DEL FÚTBOL”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el presidente de la Liga de Fútbol del Oeste Guillermo Santos se refirió al trabajo que vienen realizando para la vuelta a la actividad luego de que al final de la semana pasada se confirmara que en abril vuelve el fútbol senior, de inferiores y femenino. Mientras que el de primera y tercera división aún no tiene fecha de regreso.

Santos destacó la importancia de la reunión que se realizó días atrás donde participaron los intendentes de Rivadavia y Carlos Tejedor, Javier Reynoso y María Celia Gianini respectivamente.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que vuelva el fútbol, que es lo que más queremos. Nos tocó este desafío. Confío en el grupo de trabajo que tenemos en la Liga, ni bien podamos vamos a volver. Ante cada obstáculo intentamos una alternativa, tenemos que ir coordinando con los dos municipios y con la legislación provincial. Si algo sale mal los responsables son las autoridades. Estamos abiertos a la crítica no somos los dueños de la verdad, pero tampoco no es que no hay fútbol por culpa nuestra, vivimos en la provincia de Buenos Aires y hay un organismo que nos regula” indicó.

“No vamos permitir cuestiones clandestinas o ilegales, hemos atendido a todos en la liga, hemos tomado los reclamos y sugerencias. Queremos que haya fútbol y trabajamos para encontrar alternativas. Iremos ajustando sobre la marcha, una cuestión es la teoría y otra la práctica, ojalá podamos tener un torneo oficial en la segunda parte del año”.

Santos comentó que siguen afinando protocolos y sorteando algunas complicaciones legales.

“Le vamos a ir buscando la vuelta, no es el escenario ideal, confiamos en el avance del plan de vacunación, comenzará a rodar la pelota e iremos acomodando fin de semana tras fin de semana” explicó el dirigente respecto a las categorías que comenzarán en abril su actividad.

“El fútbol siempre nos va a dar revancha, la vida no. Somos cuidadosos y atendemos las necesidades de todos, todos queremos jugar, esto lo hacemos por pasión, pero hay que ser responsable. Hoy el principal enemigo son los amistoso, que no los regula nadie. Queremos demostrarles a las autoridades que somos responsables, habrá que firmar las DDJJ que hagan falta” agregó.

“Prefiero ser alarmista y cauteloso y no ser irresponsable, no andar arengando que hay que volver a jugar a cualquier precio” expresó.

Por otro lado Santos subrayó que le preocupan las inferiores ya que es una etapa formativa, “tenemos que volver lo antes posible a la actividad”.

“Hay que trabajar sin mezquindades, afortunadamente el Municipio de Rivadavia ha hecho un relevamiento en todas las canchas, estamos agradecidos por la predisposición. Esperemos que el 10 de abril llegue lo más pronto posible. Entiendo que pedir paciencia luego de un año, es difícil. A uno le duele cuando se escuchan críticas y ningún aporte, hace tiempo que venimos trabajando por la vuelta del fútbol” finalizó.

EL DATO: Santos mencionó que hoy habrá una reunión en Provincia para tratar la vuelta de primera división, “esperemos que podamos tener la buena noticia de la vuelta de primera y tercera” añadió.