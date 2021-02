ACADEMIA MASCHERANO, FORMAR PERSONAS…JUGANDO AL FÚTBOL

Compartir esta Noticia







Walter Tamer (59), representante del ex futbolista Javier Mascherano, fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde habló sobre el proyecto de formación de jugadores que desarrolla junto a 5 socios en la ciudad de Lincoln.

DE JUGAR EN BOCA A REPRESENTAR A MASCHERANO

Tamer fue delantero en la primera división de Boca Juniors en la década del 80. Luego de un paso por Atlanta recaló en Lincoln donde jugó en la liga local y en la región. Al retirarse de la actividad se recibió de técnico y comenzó a dirigir equipos y después se hizo cargo de divisiones inferiores de El Linqueño y también tuvo un paso por Rivadavia. A finales de los años 90 probó suerte cómo captador de jugadores para la empresa de Marcos Franchi, un reconocido representante que llegó a tener entre sus jugadores a Maradona y a Riquelme.

Algún tiempo después Tamer decidió independizarse de la empresa de Franchi. Al año de esta decisión, un joven Javier Mascherano, al cual había captado previamente, lo eligió como representante. Dicha relación se mantiene hasta estos días y permitió el desarrollo de la Academia de Fútbol Javier Mascherano ubicada en Lincoln.

“Tenía 16 cuando lo conocí. Lo vi jugar un partido televisado sub 16 en Francia, un torneo de selecciones, estaba recién llegado a River desde Cesarini. Cuando lo conocí personalmente no me quedaron dudas de que iba a llegar, acrecentó todo, era un chico grande” dijo sobre Mascherano.

ACADEMIA MASCHERANO

Hace varios meses que comenzó a hablarse en la región de la Academia Javier Mascherano, un predio de 12 hectáreas ubicado en el kilómetro 222 de la Ruta Nacional Nº 188, en Lincoln, del cual Tamer es uno de los principales referentes. Al lugar ya asisten 250 jugadores, entre niños y niñas, que representarán al club en la liga local linqueña.

“Estamos terminando las instalaciones, estarán listas en 2 meses. Por el momento alquilamos una pensión en una escuela de monjas que está vacía. Cuando esté terminado el predio habrá lugar para 30 chicos. Hoy fichamos a 4 chicos de América, Juan Gatti, Brandon Varela, Ale Bazán y Leo Alzamora. Estoy agradecido a Barrio Norte e Independiente por la confianza” expuso.

MENSAJE FORMADOR

“Los futbolistas no son dioses. No todos llegan, por eso hay que inculcarles que estudien, que se formen. El fútbol es un pedacito de la vida, no es todo. La familia tiene que acompañarlos y disfrutar con ellos, no cargarlos con nada. Hay algunos que nacieron para jugar al fútbol, otros para ser médicos o bomberos” indicó.

FOTOS JOSÉ MARÍA QUINTANA