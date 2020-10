Compartir esta Noticia







“Peces de ciudad” es la canción de Joaquín Sabina que menciona la frase que afirma “que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver”. Este no es el caso de la médica reumatóloga Sofía Velloso, que vivió una maravillosa infancia y adolescencia en América y que ahora regresó junto a su esposo y sus dos hijos.

Las prioridades de las personas van cambiando según pasan los años. El contexto social también genera condicionamientos que empujan a tomar decisiones. Así es que muchos jóvenes luego de especializarse en las grandes ciudades regresan a sus pueblos para que sus hijos puedan tener una calidad de vida similar a la que ellos pudieron vivir.

Sofía Velloso se fue de nuestra ciudad hace más de 20 años, estudió en la Facultad de Medicina de la UNLP y se especializó en reumatología. Trabajó en el Hospital San Martín de la capital bonaerense hasta que hace unos meses decidió junto a su familia regresar al pago chico.

“La pandemia nos dio un empujoncito para venir. Allá los días pasan volando, la rutina es vertiginosa. Nos dimos cuenta que ya no disfrutábamos tanto el tiempo con nuestros hijos. Nuestros planes eran volver, hace un tiempo empecé a venir a atender a América para tantear el terreno. Pero todo esto nos ayudó a tomar la decisión en Julio” contó.

Velloso junto a su marido Ezequiel, que es un docente platense, viven en la zona de Barrio Norte, en una casa que la cobijó en su infancia y que pertenece a la familia.

“Los vecinos ya nos conocían del barrio, estando acá empecé a recordar cosas del pueblo, me había olvidado del viento que a veces hay” detalló.

“En principio parece una decisión difícil, pero si uno establece prioridades uno sabe lo que viene a buscar. Busca calidad de vida para uno y sus hijos, y ahí la decisión no es tan difícil. Que disfruten una vida diferente” dice quien ya atiende en el Hospital Municipal y en un consultorio privado” culminó.