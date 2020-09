Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Gato Peters contó cómo vive la situación de pandemia. Además hizo un repaso por su mejores historias y cuál fue el germen de las mismas.

“Acá andamos tratando de ver cuándo se termina esto, haciendo el aguante como todos. Acá en Las Flores estamos en fase 4, hay pocos casos” dijo.

Peters contó que debido a la pandemia no podrá realizar decenas de presentaciones con las que recorre gran parte del país.

“Desde hace 15 o 20 años hago 150 presentaciones, 100 en teatros y 50 shows. El otro día me preguntaban si alguna vez vivimos algo similar, no sólo que no lo vivimos sino que ni imaginamos que podía pasar esto” expresó.

Durante la charla Peters recordó cómo surgieron varios de sus relatos, pero como siempre “Si arranca, dijo Petringa” se llevó toda la atención.

“Al tener vivencias parecidas, paisajes similares en el alma no es difícil que nos emocionemos con las mismas cosas” dijo Peters, que trabaja actualmente en historias de carneadas, en referencia a la cercanía con el público del interior y la cercanía de sus relatos.

