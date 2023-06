AMÉRICA: ENTRARON A ROBARLE MIENTRAS DENUNCIABA OTRO ROBO

Compartir esta Noticia

Así lo hizo público este viernes la vecina Nancy Sartori, que tiene su domicilio en calle España a metros de Laprida de nuestra ciudad.

«Anoche me entraron a mi casa dos veces. La primera vez me llevaron una laptop HP gris en funda a cuadritos y mouse inalámbrico. Llegué a las 21 hs. no encontré nada raro, sólo mi perro muy nervioso. A las 23 hs. me doy cuenta que falta y me voy a realizar la denuncia. Cuando regreso, entré 40 minutos después, me encuentro otra vez habían entrado por la puerta balcón (Cerrada). Esta vez revolvieron todo mi dormitorio y se llevaron otra Laptop HP, además de un colgante de plata y mi reloj pulsera Casio. No sé si falta algo más” escribió Sartori.