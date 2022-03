AMÉRICA: MÚLTIPLES LLAMADOS PARA INTENTAR ESTAFAS TELÉFONICAS

Compartir esta Noticia

Sucedió desde la tarde de este jueves cuando muchos vecinos de América, en la mayoría de los casos mujeres solas, recibieron llamados telefónicos que tenían como fin estafarlos bajo la modalidad “cuento del tío”.

Mediante un mensaje que se viralizó en redes sociales la policía alerta sobre la situación.

«Cuidado se están recibiendo llamados telefónicos bajo la modalidad «Cuento del Tío». No brindes datos de cuentas bancarias, identidad, nombre de familiares, CBU, no deposite dinero a cuentas de terceros. Son estafadores. No dudes llama inmediatamente a la seccional policial más cercana».

