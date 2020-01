ANÍBAL FERNÁNDEZ VISITÓ GOBERNACIÓN: «ME VAN A VER MÁS DE UNA VEZ ACÁ»

Compartir esta Noticia







El exministro del Interior Aníbal Fernández visitó hoy la Gobernación bonaerense, en donde se reunió con la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, y avisó que «me van a ver más de una vez acá».

Luego de que la semana pasada se reuniera con el Presidente Alberto Fernández, el excandidato a gobernador que perdió con María Eugenia Vidal llegó hoy en su propio auto a la Gobernación, pero no se entrevistó con Kicillof.

En un breve encuentro con la prensa, Fernández se limitó a decir que se había reunido con Teresa García sobre «temas que tengo que charlar con ella. Después ella sabrá si los comunica o no». Además, aseguró que él «no» pidió hablar con el gobernador.

Misterioso, el exfuncionario dijo que «me van a ver más de una vez acá», y también aseguró que «si el Presidente me necesita no puedo decir que no», en relación que tuvo la semana pasada con Alberto Fernández. De todos modos, añadió que «estoy trabajando muy bien en la actividad privada, en Provincia y en Nación quiero ayudarlos pero desde donde me toca».

Sobre la situación actual, Fernández señaló que Vidal «dijo que iba a cuidar de los hijos de todos, sin embargo hizo mierda todo como para preocupar la vida de los nietos».

«Cuando vos venís de una catástrofe, te vas a encontrar con gente que sabe gobernar. Axel es un tipo de una enorme estatura técnica, disciplina intelectual y la ha demostrado», señaló sobre la actual gestión. (DIB) JG