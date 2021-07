ANSES: RECONOCIMIENTO DE APORTES POR TAREA DE CUIDADO

Compartir esta Noticia







Mediante una publicación en redes sociales Hernán Romero, encargado de la oficina local de ANSES, hizo conocerla siguiente información.

-Una medida que repara una desigualdad de miles de mujeres en nuestro país y en nuestro distrito!!!

-Si estás en edad de jubilarte y aún no lo has podido hacer porque no llegás a los 30 años de aportes, a partir del 1 de agosto va a estar en funcionamiento este nuevo programa.

Nuevamente el Estado Nacional toma medidas para ampliar derechos y generar igualdad.

-Un programa que reconoce a las mujeres que se dedicaron a la crianza de sus hijos.

-El tramite es gratuito y se podrá hacer personalmente en cualquier oficina del organismo de todo el país.