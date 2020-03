ANTE LA LLEGADA DE UNA PAREJA DESDE EUROPA, SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA CORONAVIRUS EN GENERAL VILLEGAS

Compartir esta Noticia







INFOVILLEGAS | El Director médico del Hospital Municipal, Dr. Raúl Sala, junto al Intendente Eduardo Campana, el Director de los Centros de Atención Primaria de la Salud, Dr. Sergio Bertone, y la coordinadora de Epidemiología, Dr. Silvina Riat, informaron en conferencia de prensa acerca de cómo se está actuando con una familia que regresó de Europa y se aisló por precaución.

“Hasta el momento no tenemos ningún infectado de coronavirus, solamente se están tomando medidas preventivas y precautorias en Cañada Seca de las cuales se ha hecho cargo el doctor Sergio Bertone y la doctora Silvina Riat, quienes anoche hicieron la primera visita en la cual interrogaron a la familia y les hicieron todos los controles”, aseguró Sala.

Igualmente el Intendente Campana destacó que “la idea es llevar tranquilidad a la población fundamentalmente por el avance del coronavirus en nuestro país, hubo varios ingresos al país, es decir que fueron casos importados que vienen de Europa, Irán, China, Estados Unidos o Canadá”.

“Se inició todo el protocolo que está reglamentado por el Ministerio de Salud de la Nación por lo cual se han tomado todos los recaudos y el motivo de esta conferencia es llevar tranquilidad”, reiteró el Jefe Comunal.

La familia se encuentra aislada en su domicilio ante la recomendación de 14 días corridos. “Ellos llegaron a Ezeiza el sábado y de ahí directamente vinieron a Cañada Seca; nosotros fuimos ayer, así que quedarían unos 12 días de aislamiento en el lugar”, contó Bertone.

“Con la doctora Riat hicimos todos los exámenes físicos y no presentan absolutamente ninguna sintomatología relacionada con cuadros gripales, pero los atenuantes fueron que estuvieron en Italia, España y Francia cuando todavía no había una cantidad excesiva de pacientes infectados”, dijo y añadió que “otro atenuante es que se manejaron por Europa con un automóvil por sus propios medios y eso significa que no usaron transportes públicos y no estuvieron tanto en contacto con personas que posiblemente podían estar infectadas”.

Además comentó que hicieron los certificados a los niños para que no vayan a la escuela y se queden en el lugar hasta completar los 14 días.

“Vamos a volver a ir a realizar los exámenes físicos a los pacientes y si están dadas las condiciones darles el alta y que hagan su vida normalmente”, dijo y añadió que “no tuvieron ningún contacto con familiar o amigos”.

Del mismo modo contó y consideró que tienen en cuenta los son 14 días de incubación de este virus hasta que puedan aparecer los síntomas o no, el tiempo desde que dejaron Europa donde se podrían haber contagiado en el aeropuerto o en el avión.

Por su parte la Doctora Riat destacó que la gente se comportó realmente con un grado de alerta impresionante y de responsabilidad como ciudadanos en todo momento.

“Ellos estaban en contacto durante el viaje con el médico de cabecera a quien le iban informando acerca de la situación de alerta, todos los días nos contactamos vía telefónica y vigilando que no comiencen con un cuadro de fiebre o sintomatología respiratoria”, señaló.

Asimismo anticipó que “toda persona que vuelva al país y haya pasado por España, Francia, Italia, Alemania, China, Japón, Corea del Sur o Irán, más allá que no presenten ninguna sintomatología, que no sean casos sospechosos, tienen que someterse a este protocolo de aislamiento”.

En este sentido Campana resaltó “la necesidad de cada una de las personas que puedan estar en contacto con el virus requieren hacer controles y principalmente el diagnóstico”.