ANTE LA PERSECUSIÓN DE RIVADAVIA PRIMERO, ALGUNAS ACLARACIONES

POR JUANCI MARTÍNEZ – Senador

En las últimas horas recibí muchos mensajes de amigos y conocidos. Desde Rivadavia Primero emitieron un comunicado donde me acusan por una acción judicial contra una jueza que investiga un presunto caso de narcotráfico. No solo es un mensaje que contiene una interpretación malintencionada, sino que esconde una clara intencionalidad política para perjudicarme.

Como legislador, y puntualmente por mi profesión de abogado, integro la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la cual me asigna deberes y obligaciones, conforme lo establece la Ley 13.661. Uno de ellos, es observar el accionar de jueces y fiscales, y efectuar una denuncia ante cualquier presunta irregularidad. En este caso puntual, la magistrada incumplió con el rol que le asiste su carácter de presidenta del jurado, lo cual motivó la denuncia conjunta.

Esto no afecta de ningún modo la investigación sobre una presunta banda de narcotraficantes. Los vecinos de Rivadavia me conocen y saben de mi proceder: estoy en contra del narcotráfico y de cualquier tipo de delito.

Pero no quiero dejar pasar este accionar de Rivadavia Primero, que en lo personal no me sorprende. Desde que fui electo para representar a los rivadavienses que recibo ataques del oficialismo, siempre directos y de carácter personal. Es la misma forma de hacer política desde hace 24 años: perseguir y amedrentar al que piensa distinto.

Por suerte, cuento con el respaldo de mi familia que me acompaña y me brinda un cariño irremplazable cada día.

Pese a todo, quiero que sepan que no me van a amedrentar. Voy a seguir trabajando y gestionando para traer soluciones a los rivadavienses. Este tipo de operaciones solo me dan más fuerzas para promover el cambio que muchos anhelamos en el distrito, para que en Rivadavia podamos vivir mejor, libres de aprietes y malos tratos.

¡Un abrazo a todos!