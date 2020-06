Compartir esta Noticia







En la últimas horas fue cuando la concejal mandato cumplido del Frente Renovador y actual encargada de la oficina local de PAMI Josefina Pérez Vitores realizó un fuerte descargo en redes sociales sobre hechos sucedidos en los últimos tiempos en el Partido de Rivadavia.

ESTO ESCRIBÍA PÉREZ VITORES

«Pasaron unos días… pero no quería dejar de decir, que me gusta ver al pueblo movilizarse… me gusta ver el sentido de defensa a nuestra Patria.. Defiendo la protesta, coincida o no con el reclamo… Pero, qué lindo seria ver, también, defender a nuestra Patria chica. A nuestro lugar en el mundo, para muchos. Me gustaría verte manifestarte para defender nuestro rancho… por años superávit… pero, sin embargo… no fue así. Y ante una simple amenaza de perder el poder, se gastaron NUESTRO dinero, solo por una ambición propia… y paso sin mas…. Como me gustaría que te hubieses movilizado para pedir por nuestro sistema de salud… que ante un «descuido» no se informo de nuestros prestadores… que se quedaron sin su bono… También que se repudiara la entrega de la mercadería enviada por la Provincia, como si fuera propia… entonces… protestamos por una u otra… pero nos olvidamos de «esta otra»… volvemos siempre a lo mismo… si lo hace fulanito está bien… si lo hace menganito está mal… ay por favor… cordura!!!