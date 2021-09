APERTURA DE BOLICHES, ENTRE LA EXPECTATIVA Y EL ALIVIO PARA EL SECTOR Y LA PREOCUPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

Compartir esta Noticia







Desde el Ministerio de Salud admiten que es una de las actividades más riesgosas. Habrá que estar vacunado con las dos dosis.

La habilitación de los boliches con un aforo del 50% desde este viernes 1 de octubre trae expectativa y alivio para el sector, pero también es mirada con preocupación por los especialistas. Incluso, desde el Ministerio de Salud nacional admiten que es de las actividades más riesgosas y, por ese motivo, para concurrir habrá que tener el esquema completo de vacunación.

El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, dijo este viernes que “los espacios cerrados han sido disparadores de la pandemia” de coronavirus y expresó sus reparos por la “habilitación de boliches y bares a full”.

“Las medidas que se han adoptado de volver a la educación con presencialidad plena y la flexibilización de actividades con respecto al trabajo son entendibles, pero tengo reparos en lo que respecta a la habilitación de boliches y bares a full, donde Nación habilitó hasta mil personas dentro del espacio y Ciudad hasta cuatro mil”, advirtió Geffner.

En diálogo con la TV Pública, recordó que “los espacios cerrados han sido los grandes disparadores de la pandemia” ya que concentraron los contagios. “Tenemos que sacarnos de la cabeza que la pandemia ya pasó”, ya que “si bien tenemos baja circulación, tenemos más de 400 casos de la variante Delta, y esta mutación implica desafíos”, dijo.

“No me gusta tanto lo de la flexibilización de la noche, de los boliches, porque ahí es muy difícil que la gente se cuide. Como con las manifestaciones sociales o políticas, nunca me gustaron, son dos elementos muy contagiadores. Y el antes y el después de los partidos de fútbol. No en el estadio”, dijo por su parte Luis Cámera, médico asesor del Gobierno.

Desde la Cámara de Boliches de la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que el sector es el “más golpeado durante la pandemia”. “Es auspicioso el aforo del 50% y es un alivio”, dijo días atrás Gustavo Palmer, vocero de la entidad. Y explicó que “se bailará en burbujas, con barbijos y con distancia”.

De todos modos, Palmer señaló que “la actividad está devastada desde hace 18 meses”. Y describió: “Cerraron 325 discotecas en la Provincia. Necesitamos que nos escuchen porque estamos quebrados. Pedimos créditos porque no tenemos plata para pagar los servicios”.

En tanto, este jueves, el gobernador Axel Kicillof se reunirá en Quilmes con las cámaras de Boliches, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

“La autorización de boliches ampliará su aforo al 50%. Quienes asistan deberán presentar el esquema completo de vacunación por lo menos 14 días previos al evento. Teniendo en cuenta el avance de la variante Delta en el mundo, esta forma parte de una de las actividades de mayor riesgo epidemiológico”, señalaron desde el Ministerio de Salud de la Nación. (DIB) MCH