«Hace mas de diez días que me chocaron el auto estacionado. La denuncia ya está hecha… aún no me han llamado la gente de la GUM ni del Centro de Monitoreo a pesar que les di día y horario…Agradezco a quien me facilitó las cámaras, el día 10/10 a las 04:02 fue exactamente frente al cine» publicó en Facebook Silverio Parra junto al siguiente video. Aún espera saber quién fue el culpable de los daños en su vehículo.