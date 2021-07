Compartir esta Noticia







Guillermo Hernández brindó detalles en el programa radial Punto y Aparte sobre el accidente vial que sufrió entre Bolívar y Pehuajó. A pesar del fuerte impacto, su mujer y él resultaron ilesos.

Fue el pasado domingo cerca de las 18:30 cuando Hernández junto a Mariana Iwanczuc regresaban en su camioneta Fiat Toro desde Mar del Plata hacia América. En el kilómetro 412 de la Ruta 226, entre Bolívar y Pehuajó, un Chevrolet Corsa se les vino encima y los chocó en el lado del conductor.

“Veníamos desde Mar del Plata. Ando muy despacio, no más de 110 km/h. Iba un camión adelante, bastante lejos. Viene un Corsa rojo y le digo a Mariana: – Se nos viene, pegué el volantazo y nos chocó. No entiendo la maniobra que hizo, si se descompuso o qué pasó” comenzó diciendo Hernández.

“Se cruza y me pega sobre la rueda de delante de mi lado, y va arrastrando toda la puerta y arranca la rueda de atrás y con ese golpe empiezo a dar giros, quedamos patas para arriba. Atiné a agarrar a Mariana, por suerte la camioneta tiene mucha seguridad saltaron todos los airbags y rebotamos como entre colchones” detalló. Iwanczuc fue llevada al hospital de Bolívar para hacerle exámenes de rutina, pero no tuvo fuertes golpes.

EL DATO: El conductor del Corsa tiene 18 años y luego del impacto se fue del lugar. Bomberos realizaron un rastrillaje por varias horas, hasta usaron un sensor de calor para encontrarlo. Cerca de las 21 apareció en la zona del choque con signos de hipotermia y con un fuerte golpe en la cabeza. El auto en el que circulaba no había sido transferido pero contaba con seguro.

“Sigo en shock, en el sentido que no puedo creer cómo puede una persona chocarnos así. Atiné a pegar el volantazo, si me agarraba de frente no sé si estoy hablando con vos” contó.