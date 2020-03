Compartir esta Noticia







Se trata de Ludmila Correa de 16 años que se ausentó de su domicilio el pasado miércoles 11 de marzo.

Es morocha, de contextura, de aprox 1.60 metros de estatura, cara redonda, ojos marrones, no posee tatuajes ni piercings, no se halla medicada. Se ignora vestimenta del momento en que ausentó. No posee celular ni documentación personal.

Cualquier información comunicarse al 101 o 453164.