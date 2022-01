«AYUDAR A QUIENES LO AYUDARON», UN MENSAJE NECESARIO EN MEDIO DE TANTO INDIVIDUALISMO

Compartir esta Noticia

Daniel “Hurón” Araya es oriundo de González Moreno y vivió en América hace varias décadas. Hoy día está instalado en General Pico donde fue protagonista de un historia que los medios pampeanos reflejaron y se viralizó.

Araya hace dos años aproximadamente contrajo cáncer en sus cuerdas vocales y debió enfrentar un costoso tratamiento, el cual pudo costear gracias a la solidaridad de la comunidad y a la intervención de la ministra de gobierno de La Pampa de aquel momento. Además, tiempo después en un hecho vandálico destruyeron el parabrisas de su camioneta con la que hace fletes y nuevamente recibió la ayuda de la comunidad para poder afrontar esa situación.

En los últimos días Araya puso a disposición de la comunidad piquense dos televisores y ropa de hombre para quien lo necesite, «quiero darle una mano a otras persona, como me la dieron a mi» manifestó quien pudo jubilarse y tiene un mejor pasar de salud.

LA HISTORIA

“Soy herrero, trabajaba en herrería y un día empecé a perder la voz. No encontraba solución hasta que 8 meses después me recomendaron un médico que me diagnóstico cáncer en la cuerda vocal” conto quien supo trabajar como agente de tránsito en América.

“Ese diagnóstico fue un golpe tremendo para mi mujer y para mí. Empecé con tratamientos costosos, me hice 33 veces rayos y 4 quimio. En ese momento mucha gente colaboró conmigo. Luego me pasó que creo que una pelea en la esquina de casa hubo un disparo y me rompieron el parabrisas de la camioneta. Recuerdo que vino una persona con los $18.000 que salía el parabrisas” detalló Araya.

EL DATO: Durante la nota Araya contó que según le informaron los gases que emana la soldadora eléctrica fueron los principales agentes que le causaron cáncer. En abril tengo que hacerme un estudio completo para ver si desapareció la enfermedad.