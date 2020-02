BARADEL: «A ESTE GOBIERNO LE VAMOS A PEDIR MÁS QUE AL DE VIDAL»

Compartir esta Noticia







El titular de Suteba, Roberto Baradel, remarcó este martes que desde los gremios docentes se le pedirá más al gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof que a la gestión previa, en el marco de las paritarias, cuyas reuniones se retomarán en los próximos días.

«Con (María Eugenia) Vidal nos tuvimos que defender para no estar peor, con Kicillof no queremos no perder, queremos ganar, queremos estar mejor que con el gobierno anterior. A este gobierno le vamos a pedir más que al anterior», señaló Baradel a radio Rivadavia en referencia a las reuniones paritarias que mantendrán con el gobierno bonaerense.

«Nos tienen que convocar en esta semana para hacernos una propuesta de la negociación nacional y de la provincial. El pedido que hicimos (durante el primer encuentro) fue elevar el piso salarial y el gobierno tiene que hacer un ofrecimiento», manifestó Baradel.

Adelantó que el planteo con el que llega el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a la próxima reunión es «a nivel nacional y provincial» y «son discusiones que permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes».

«Pretendo estar mejor que con Vidal, porque (Kicillof) tiene una concepción diferente de la escuela pública y reconoce el trabajo, el esfuerzo, y el compromiso de los docentes», expresó Baradel.

Además, explicó que con la ex gobernadora lo que los gremios docentes pretendían era «no perder porque era un gobierno que atacaba la educación pública y tenía como objetivo macroeconómico bajar los salarios».

Ayer, Mirta Petrocini, la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), otro de los gremios que integran el FUDB, pidió una «convocatoria urgente» a la negociación salarial nacional de los docentes y dijo que ésta «va a permitir establecer una base» para comenzar a avanzar en el ámbito provincial. (DIB)