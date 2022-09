“BERTA” CUMPLIÓ 90 Y TIENE “MOTOR” PARA RATO

Compartir esta Noticia

Este miércoles 14 de septiembre cumple 90 años la conocida vecina de América Alberta Espil de Loncán, o simplemente “Berta”. En una charla en el programa radial Punto y Aparte contó parte de su vida y cómo son sus días en la actualidad. A cada momento transmitió una energía especial, mostró su simpatía y picardía.

“Nací en América, me crie en América y me casé en América. Desde los 4 años vivo en este barrio. Apenas me case vivimos con mi marido José un tiempo en lo de mi suegra pero luego ya nos hicimos la casa aquí” contó Berta, quien pícaramente recomendó no vivir con la suegra.

Fanática del jugar al chinchón, momento de encuentro que la pandemia cortó momentáneamente con sus amigas.

“La vieja de la florería”, tal como ella destacó graciosamente que la conocen en la ciudad también fue apicultora y albañil, ayudó a su marido a levantar su propia casa.

