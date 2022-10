BONO ANSES DE FIN DE AÑO: CÓMO INSCRIBIRSE PARA COBRAR LOS 45.000 PESOS PARA ADULTOS SIN OTROS INGRESOS

Compartir esta Noticia

Cuáles son los requisitos para solicitar el Refuerzo Alimentario que se cobrará en dos cuotas de 22.500 en noviembre y diciembre

Hernán Romero, encargado de la oficina local de ANSES, brindó detalles sobre este Refuerzo Alimentario que impulsa el gobierno nacional.

Luego de una reunión virtual con la titular de ANSES a nivel nacional Fernanda Raverta, Romero contó que “nos confirmó el refuerzo alimentario para la extrema pobreza. A partir del lunes podrán inscribirse en www.anses.gob.ar o viniendo a la oficina. Es para un grupo bastante reducido, no tienen que tener ningún beneficio del Estado nacional, provincial o municipal. No se pueden tener en lo últimos 2 meses ningún movimiento de cuenta bancaria, es bastante acotado”.

Romero agregó que la inscripción abre el 24 de octubre y se extiende hasta el 7 de noviembre en una primera etapa.

“La primera tanda, de los que se anoten hasta el 7/11 cobrarán la primera cuota de $22.500 desde el 14/11 y los que se anoten con posterioridad cobrarán las dos cuotas juntas en diciembre, es decir los $45.000” detalló.

Requisitos

Para poder cobrar el Refuerzo Alimentario de 45.000 pesos, según informó la Anses, hace falta cumplir con las siguientes condiciones:

● Tener entre 18 y 64 años.

● No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

● No ser titular de ninguna prestación social (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

● No contar con Obra Social o Prepaga.

Además, la Anses informó que cruzará información con otros organismos estatales los niveles de consumo y datos patrimoniales para evaluar la situación socioeconómica de los potenciales beneficiarios.