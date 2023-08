BONO: INTENDENTES DE LA OPOSICIÓN DICEN QUE NO PUEDEN PAGARLO Y OFICIALISTAS SALEN AL CRUCE

Compartir esta Noticia

Grindetti dijo que jefes comunales pedirán ayuda a Kicillof para afrontarlo y radicales rechazaron la suma fija. “Las arcas municipales están bien”, dicen oficialistas.

El anuncio del pago de un bono por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, a trabajadores del sector público y privado, despertó malestares entre intendentes opositores, quienes consideran que no podrán afrontarlo por el estado de las cuentas en sus comunas, mientras que oficialistas salen al cruce y aseguran que “las arcas municipales están bien”.

Luego de que ayer el gobernador Axel Kicillof recibiera reclamos por parte de intendentes radicales en relación al bono y a fondos comunales, el jefe comunal de Lanús y candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, dijo que los municipios tendrán que pedir asistencia al Gobierno bonaerense para poder pagar a sus empleados el bono anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Nosotros en Lanús hemos negociado una buena paritaria y que ahora nos venga una imposición nos complica mucho porque no tenemos los fondos para pagarlo”, explicó Grindetti en declaraciones formuladas a radio La Red. En este sentido, el jefe comunal de ese partido del sur del conurbano bonaerense adelantó que los intendentes van a “hablar con el gobernador (Axel Kicillof) para ver si aporta estos fondos”.

No obstante, cabe se señalar que ayer la ministra de Trabajo nacional, Kelly Olmos, explicó que la medida del bono fue “una convocatoria, una invitación pero no una imposición” a las provincias y a las comunas. “Este es un país federal donde no hay competencia para imponer la decisión”, añadió.

Grindetti explicó que en Lanús el pago del salario habitual a los trabajadores municipales implica una erogación de unos 1.000 millones de pesos mensuales, y con el bono anunciado por Massa tendrían que abonar unos 300 millones extra.

Asimismo, el mandatario municipal afirmó que “visto desde la gente esto es un parche, porque en 60 días lo que van a recibir será un 20% menos por la inflación”.

“Es un problema para la Intendencia y también para el sector privado, y ahora las intendencias van a pedir una asistencia a la provincia, porque si no no lo van a poder pagar”, resumió.

Ayer, Kicillof recibió a una comitiva integrada por cuatro intendentes de la Unión Cívica Radical, que llegaron a La Plata con una serie de reclamos que incluyeron las deudas de IOMA, los fondos para los Juegos Bonaerenses y la advertencia por el bono de $60.000 que deberían pagar en sus comunas a los trabajadores.

Tras esos reclamos, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió al cruce de sus pares de la oposición y consideró hoy que los jefes comunales locales “no tienen que pedir recursos a la provincia de Buenos Aires” porque “las cuentas de los municipios están bien, en un contexto económico complejo”.

“No hace falta pedirle recursos a la provincia para cumplir con el pago del bono”, afirmó Sujarchuk en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, y argumentó que “las cuentas de los municipios están bien, en el marco de la situación económica del país, que en general no está bien”.

En el caso del distrito del norte del conurbano bonaerense, Sujarchuk explicó que su municipio tiene “una ventaja, que es que, en la paritaria a principio de año, ya se tenía planificado el pago de un bono de cien mil pesos en cuotas”.

“Unos 40 mil pesos ya se pagaron en el mes de agosto; otros 40 mil se iban a efectivizar en octubre y los 20 restantes se pagarán en diciembre”, explicó el intendente de Escobar.

Por lo tanto, al bono “ya lo teníamos previsto en el presupuesto”, fundamentó el jefe comunal oficialista.

“Todos los años concretamos el pago de un bono. Este año lo escalonamos en distintas cuotas, pero lo teníamos contemplado y justo coincidió con lo que anunció el ministro Massa”, aseguró Sujarchuk. (DIB)