«BRONCA ES POCO», EL DESCARGO DE UNA VECINA LUEGO DE QUE UN PERRO MORDIERA A SU HIJO

Compartir esta Noticia

Compartimos la publicación de la vecina Paolita Zaragoza. Un perro mordió a su hijo.

ESCRIBIÓ PAOLITA ZARAGOZA:

Arranco con estas palabras. Bronca es poco! Empezamos a implementar multas para los dueños irresponsables.

Que poca responsabilidad hay con los perros.

Estos perros están abandonados, hay una familia que les da de comer, pero estos perro están en la calle, y el cuidado es a medias, y no se hacen cargo de lo sucedido.

El día de hoy mordieron a mi hijo Nahue, los vecinos dicen que hay denuncias realizadas, pero nadie se hace responsable de esto. (La dueña está en el asilo, el marido falleció y el hijo, bien gracias)

Que vamos a esperar??? Ya tiraron a una mujer en moto, hoy fue mi nene, mañana va a ser otra persona.

Los perros no tienen la culpa. El dueño dice que no tiene lugar en su casa, entonces hay que pensar en un lugar para ellos, no pueden estar en la calle, son peligrosos, y obvio, no es porque quieran ser asi, sino porque nunca tuvieron dueños responsables que los eduquen. Esto tiene que parar, No quiero seguir escuchando que no hay perros en la calle, porque hay! Y son miles. Quien se responsabiliza de esto? Hablamos de mejorar el pueblo, entonces, nos ponemos a laburar en esto? Perro que ande en la calle se lleva a un albergue y el dueño que pague una multa por no cuidarlo y sino que no tenga animales.