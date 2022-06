BRONQUIOLITIS: LA FALTA DE VITAMINA D ES UN FACTOR DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD

Compartir esta Noticia

Un estudio realizado por investigadores del Conicet concluyó en que este nutriente esencial podría ayudar a prevenir cuadros graves.

Un estudio argentino realizado por médicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e investigadores del Conicet publicado en la prestigiosa revista de infectología The Journal of Infectious Diseases concluyó en que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para el desarrollo de bronquiolitis grave en bebés de hasta 12 meses.

La investigación determinó que niveles muy bajos de vitamina D están asociados al desarrollo de enfermedad potencialmente mortal derivada de la infección por el virus sincicial respiratorio (VSR) en bebés previamente sanos. El estudio evaluó a 125 lactantes menores de 12 meses sin enfermedades previas, con una edad promedio de 4 meses.

El virus sincicial respiratorio causa las bronquiolitis en recién nacidos y cuadros infecciosos con neumonías bilaterales en adultos mayores de 65 años.

EL VSR es la principal causa de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en niños pequeños y ocupa el segundo lugar después de la malaria como causa de mortalidad infantil en todo el mundo.

El VSR es uno de los virus que comienza a circular con la llegada del invierno, en junio, y se extiende hasta julio. Se transmite por contacto estrecho, cuando un infectado tose o estornuda, y también por contacto en superficie con esas partículas.

La enfermedad extremadamente grave y potencialmente mortal (LTD) parece ser significativamente más común en los países en desarrollo, donde ocurren aproximadamente el 99% de las muertes. La mayoría de ellos son bebés previamente sanos.

De acuerdo al trabajo, los niños que estuvieron internados en terapia intensiva con cuadros graves de la enfermedad tenían los niveles de vitamina D más bajos.

La vitamina D es un nutriente esencial. Se sintetiza en la piel con la exposición a la luz solar. “La vitamina D regula más de 1000 genes humanos, incluidas las células epiteliales respiratorias y casi todos las células inmunes. La creciente evidencia sugiere un vínculo entre los niveles inadecuados de vitamina D en los niños y la frecuencia, gravedad, y los resultados a largo plazo de las infecciones respiratorias”, expresó la investigación.

Además, el estudio concluyó en que mientras que la deficiencia de vitamina D fue un factor de riesgo significativo para la enfermedad potencialmente mortal, la vitamina D en un nivel superior a 30 ng/mL confirió protección contra la infección respiratoria.

“Los resultados sugieren que la suplementación con vitamina D puede ser una forma fácil y una medida preventiva efectiva para la enfermedad causada por el virus sincicial respiratorio, particularmente en bebés sanos nacidos a término”, indicaron.

La bronquiolitis es una enfermedad que aún no puede prevenirse con vacuas, porque no existen, están en desarrollo. La vitamina D a través de suplementos podía servir como método de profilaxis, de acuerdo a las normas de la Sociedad Argentina de Pediatría, dado que los niños pequeños n pueden exponerse directamente al sol para no dañar la piel.