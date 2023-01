BRUTAL AGRESIÓN A UN JOVEN DE GENERAL VILLEGAS A LA SALIDA DE UNA FIESTA PRIVADA

Compartir esta Noticia

El agresor, menor de edad, fue notificado de la formación de la causa con intervención en este caso del Juzgado de Menores de Trenque Lauquen.

La policía inició primero de oficio una causa por Averiguación Presunto Ilícito, pero en la marcha de la investigación -aún sin que se radicara la denuncia- cambió la carátula a Lesiones Leves; y horas más tarde, en el transcurso de este martes, se volvió a recaratular como Lesiones Graves.

Según la información extraoficial, con el paso de las horas cambió el estado de salud del joven ferozmente agredido. Actualmente se encuentra en terapia intensiva; tendría fractura de cráneo y un coágulo.

Ortellado había explicado en horas de la mañana de ayer que «a raíz de las imágenes que registraron las cámaras de vigilancia del municipio y testimonios que se recabaron, se identificó al agresor y al joven que recibió los golpes. La víctima es mayor de edad y el agresor es menor, por lo que se hicieron todas las diligencias correspondientes, en comunicación con la Fiscalía interviniente, la N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen».

El comisario inspector manifestó que el joven agredido se presentó el domingo por la tarde en el Hospital para atenderse; y que «no se había presentado el día del hecho a la madrugada, ni tampoco a la mañana».

«Hay que seguir trabajando en la nocturnidad»

Ortellado se mostró preocupado por lo ocurrido. Si bien sostuvo que «no es algo aislado, sino que está pasando en distintos lugares», teniendo en cuenta que «la sociedad ha cambiado sus formas y las épocas no son las mismas», aseguró que «se trabaja de acuerdo a ello. Hay que seguir trabajando en la nocturnidad y la venta de bebidas alcohólicas».

«Esto no sólo preocupa por la función que uno desempeña, sino porque uno también es padre, ya que tengo hijas menores. Por supuesto no vamos a desentendernos del tema, estamos trabajando, diagramando todos los controles. En lo que respecta a la alcoholemia, es un aporte más para que se tome conciencia de que no se puede conducir al ingerir alcohol», agregó.

El comisario inspector informó que el día de la pelea «se realizaron varias infracciones, debido a que se produjeron distintos disturbios, procediéndose a la detención de tres personas mayores de edad, todos por ebriedad, desorden e incitación a la pelea».

A su vez, el personal también intervino «en un hecho en el que una persona intentó auto flagelarse, por lo que permanece internado en el área de Salud Mental del Hospital municipal».

«Fue una noche-madrugada bastante movida, ya que también se realizaban los controles de alcoholemia, con interceptación vehicular. En este marco, dos personas que circulaban en moto (un hombre y una mujer) quisieron evadir el control y chocaron al móvil de la Guardia Urbana. El varón se fugó, pero la mujer, propietaria del ciclomotor, no, por lo que se pidió la asistencia de SAME, no presentaba lesiones y se iniciaron las actuaciones correspondientes de tránsito a la Ley 24.449, secuestrándose el rodado. Fue una noche bastante intensa», concluyó. INFOECOS