BULLYING: “EN AMÉRICA LAMENTABLEMENTE OCURRE Y A VECES DE MANERA HORROROSA”

El suicidio de un niño de 12 años hace algunas semanas en EEUU luego de haber sufrido bullying puso en agenda nuevamente esta temática que se expande en cada en ámbito de socialización.

Al respecto se refirió en el programa radial Punto y Aparte la psicóloga Florencia Dufourc quien hizo un repaso sobre las características por este flagelo que sufren muchas personas en diversos ámbitos como escolares, deportivos y laborales.

En su labor cotidiana, Dufourc, ve de cerca situaciones de bullying que suceden en nuestra ciudad y marcó que es una temática en la que se debe trabajar en profundidad.

“Es una problemática que se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo, se ha generado una discusión por lo que sucedió con un chico en EEUU, un chico de 12 años que se quitó la vida por sufrir bullying, sus padres difundieron una foto en redes sociales muy conmovedora mostrando las consecuencias que puede llevar esta problemática, en América también tenemos problemas de bullying” comenzó diciendo la profesional.

“Los colegios tienen que ocuparse, debería haber un protocolo, hacer un seguimiento durante el año. Cuando se piensa en bullying no sólo tiene que ver con agresiones físicas sino también verbales, una institución educativa, que debería ser un lugar agradable donde el chico disfruta y aprende, se termina convirtiendo en un infierno generado por sus propios compañeros” agregó Dufourc.

“El bullying es hostigamiento entre pares, en cualquier lugar donde haya un grupo que comparte, no ocurre solamente en escuelas, también en un club donde haya pares. Estos ataques se mantienen en el tiempo y afecta el bienestar y el desarrollo. Ante esto los adultos tienen que intervenir, América no es un lugar donde estas cosas no ocurren, lamentablemente ocurre y a veces de manera horrorosa, este tipo de hostigamientos verbal genera heridas que duran toda la vida” agregó.

