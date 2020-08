BULLYING: “LOS CHICOS SUELEN SUFRIR EN SILENCIO Y ESO AGRAVA LA SITUACIÓN”

Compartir esta Noticia







En los últimos días se han dado a conocer casos de bullying en nuestra ciudad. El disparador fue la situación de un niño de 4 años que es hostigado por usar el pelo largo.

En vistas a informarnos un poco más sobre este tema en el programa radial Punto y Aparte se entrevistó a la Licenciada en Psicología, especialista en niños, Jazmín Vilajuan.

Al ser consultada específicamente sobre el caso del niño al cual sus compañeros le dicen que es una nena por tener pelo largo comentó, «me parece fuerte para los padres tener que exponerse, pero es un debate rico. Nos falta mucho como sociedad para entenderlo, hay mucho prejuicio. Hay muchos roles preestablecidos, habría que romper con eso. Con los colores que eligen los chicos, los juegos que les gustan. Está bueno que se genere el debate para romper con esos patrones».

La profesional también hizo referencia a que muchas veces este tipo de situaciones se presentan en forma de broma pero hay una línea muy fina con el acoso.

«Como sociedad es hora de romper con los patrones, desde el colegio, la comunidad, desde la casa, empezar a hablar de las reglas de convivencia, el respeto y la tolerancia por las diferencias. Tener más empatía. Es bueno que los chicos expresen emociones, afectos, ayuda a relacionarnos mejor» agregó.

EL DATO: Durante la charla la psicóloga remarcó que lo mayores deben tener un control sobre el uso de la tecnología por parte de los niños para generar un mejor vínculo e interacción en cuestiones comunes que permitan entablar el diálogo.

En otro trayecto de su exposición, Vilajuan indicó que muchas veces los apodos, que parecen inofensivos, generan miedos, fracaso escolar y demás problemas en los niños que lo sufren.

«Los chicos suelen sufrir en silencio y eso agrava la situación» mencionó.

Además agregó que este tipo de debates, si bien se dan hace tiempo, ahora están sumando más voces que trabajan en la aceptación de las diferencias.

«Falta mucho, hay que trabajar en comunidad para aceptar las diferencias» explicó

CÓMO VIVEN LA PANDEMIA LOS MÁS CHICOS…

«Al principio era una novedad, los nenes no iban al cole, después empezaron a darse cuenta que algo raro pasaba. Los chicos empezaron a tener miedo e incertidumbre, no saber qué va a pasar les afecta bastante, Acá por lo menos lo chicos pueden salir un rato, tienen otra libertad que los ayuda pero extrañan su rutina, ir al cole, las actividades que tenían. Hay que explicarles con palabras simples, los chicos entienden mejor que nosotros. Es un virus y la vacuna es cuidarse y respetar el distanciamiento social» comentó Vilajuan y realizó una diferencia con lo se vive en lugares como CABA, donde los pequeños han mostrado crisis de angustia y depresión por no acceder a las condiciones que al menos tenemos en una ciudad como Rivadavia.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA