“BUSCAMOS DAR TRATAMIENTO A UNA PROBLEMÁTICA QUE ES EVIDENTE Y MUY PREOCUPANTE EN NUESTRA COMUNIDAD”

Luego de la presentación del Centro de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria en Rivadavia, donde será coordinador, Carlos Dematteis, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde habló de todo.

“VENIMOS POR TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, NO VINIMOS A HACER POLÍTICA PARTIDARIA”

“La Comunitaria viene haciendo un trabajo fantástico, lo he visto, no me lo han contado. Por eso es importante despegar la cuestión político partidaria, Venimos por tratamiento de las adicciones, no vinimos a hacer política partidaria. El municipio ha hecho muchas cosas por el tema adicciones y las seguirá haciendo, como nosotros sumaremos las nuestras. Se embarra esta cuestión si entra en juego lo partidario, tenemos una grieta enorme en América” expresó.

“El trabajo es complejo, se presenta un desafío enorme, tenemos la referencia los que ya están trabajando, buscamos un tratamiento integral de la problemática de las adicciones. La idea es trabajar con talleres, también lo espiritual. Generar hábitos buenos que alejen a las personas que tienen problemas de consumo” indicó.

SU SALIDA DEL CEC N°801

Fue en noviembre de 2017 cuando intempestivamente Dematteis fue apartado como Director del Centro Educativo Complementario N°801. Desde ese momento muchas versiones corrieron en la ciudad.

“Todo es incompresible. En noviembre hacen 3 años que fui apartado de mi cargo de Director por dos inspectores. En esos 3 años, si bien todo está en una investigación, no me han llamado nunca ni para darme una explicación ni pedirme una explicación, no tengo ninguna notificación. Fue una separación de cargo por una amenaza, es bastante complicado” detalló.

“Estas situaciones son propicias para que salgan cosas feas de todos lados, te puedo decir que conté con el apoyo absoluto de todos mis colegas, familias, docentes, eso da tranquilidad. Alguien que valora tu trabajo y esfuerzo que uno ha hecho. Recibía a los alumnos en casa, me planteaban hacer marchas, les pedí que por favor no lo hagan” manifestó y agregó “se dicen muchas cosas, no es cierto todo lo que se dice. La fortaleza una la adquiere en sus actos, nunca voy a permitir que se diga que vulneré el derecho de algún niño, porque nunca lo hice”.

Dematteis, que actualmente cumple horario por sus cargos como orientador escolar en dos escuelas, contó “no he podido tener acceso a mi expediente, fui personalmente a buscarlo, he mandado abogado, al gremio y yo no he tenido acceso, no sé de qué se me acusa luego de que pasaran 3 años. Mi situación particular se dio cuando fui a buscar a un alumno para darle la posibilidad de una terminalidad porque era desertor y me pasó lo que me pasó. Yo ya soy adulto, tengo una formación, me gustaría preguntar qué pasó con ese alumno, lamentablemente no terminó su escolaridad, no sé si fallaron conmigo, pero si fallaron con él” finalizó.

EL DATO: Dematteis fue consultado sobre si su salida del CEC N°801 tuvo algún cuestión política, “pudo haber algo de eso” dijo.

FOTO SUSANA GARCÍA HILLCOAT