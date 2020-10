“BUSQUEMOS UNA NUEVA NORMALIDAD A LA EDUCACIÓN PARA QUE LOS CHICOS SE REVINCULEN CON LOS COMPAÑEROS Y LOS DOCENTES”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la concejal de Rivadavia Primero Paula Barrios Barón se refirió a sus expresiones de días atrás donde mencionó que hacía siete meses que no había clases debido a la pandemia.

“A raíz de lo sucedido con el diputado Ameri, puse un tuit con una frase que hacía una relación a la situación a nivel país, a mí entender a la poca empatía de Ameri, a comportarse de ese modo en una sesión de diputados. Entre las cuestiones que nombré fueron los siete meses sin clases, eso generó una serie de interpretaciones que obviamente nada tenían que ver con lo que quise decir” expuso la edil.

“Hablé con muchos padres, con docentes, familias que interpretaron perfectamente, que me refería a clases presenciales, un problema semántico de cómo había escrito, se malinterpretó y pensaron que hablaba de clases en general y no solamente de las presenciales. Al día siguiente escribí una nota para dejar mi postura. La educación es sumamente compleja, estamos viendo un estado de la educación que va a dejar secuelas a futuro” agregó Barrios Barón.

“No quiero quedarme con la chicana política que no suma a nadie. Pido disculpas si algún docente se sintió ofendido con lo que escribí, no incluí la palabra presencial lamentablemente, acepto el error, envío mis más sinceras disculpas. Pero no me quiero quedar en la chicana de mucho dirigente político. Vamos a hablar de educación, de esta crisis. Los docentes este año le están dedicando más horas que en el momento que están en las aulas, están capacitándose en nuevas tecnologías para llegar de mejor modo a los alumnos, pero inevitablemente no es lo mismo que las clases presenciales” añadió.

Barrios Barón se preguntó cómo había otras actividades habilitadas y no se abrían las escuelas.

“Debatamos si sería bueno que los chicos retomen las clases con los protocolos más estrictos de seguridad. Los lugares como América, Fortín, González Moreno, si se puede volver a clases con un protocolo, ojalá se pudiera en las grandes urbes, pero obviamente es más difícil, pero la educación merece ser prioridad. Busquemos una nueva normalidad a la educación para que los chicos se revinculen con los compañeros y los docentes” enfatizó. FOTO INFOMIBA