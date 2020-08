Compartir esta Noticia







En el inicio de esta semana fueron entrevistados en el programa radial Punto y Aparte la pareja compuesta por Cintia Giménez y Sebastián Charette, padres de un nene de 4 años que fue discriminado por tener el pelo largo.

Fue Cintia quien el pasado viernes realizó una publicación en redes sociales y puso en agenda la problemática.

“Por tu pelo hoy no quisiste hacer una video llamada (porque algunos de tus compañeritos te dicen nena) y eso no te gusta. Por tu pelo una vez un pibe me planteó en la caja del súper si era verdad que sos un nene. Por tu pelo más de una vez te dijeron nena. Por tu pelo me doy cuenta que esta sociedad no está preparada para nada, hipócritas y mediocres!!” escribió la mujer y agregó ““tenés el pelo largo porque es tu decisión y sos vos el que no se lo quiere cortar y nosotros como padres respetamos eso”.

“Cuando empezó a decidir no quería cortárselo. Me dijo que los compañeritos le decían que era una nena, que le molestaba pero que no quería cortarse el pelo. El pasado viernes tenían videollamada del jardín y me dijo que no quería hacerla” detalló la mujer quien escribió en el grupo de madres sobre lo que sucedía.

“Cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiere, sin embargo se cuestiona a un nene por tener el pelo largo. Hoy es el pelo, pero más adelante puede ser con mi hijo o el de otro, cosas más delicadas” agregó Charette.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA