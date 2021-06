“CAMBIÉ MI NÚMERO, NO SABÉS QUIÉN PUEDE COMPRARME 1000 DÓLARES…”

Compartir esta Noticia







En los últimos días, varios vecinos de Rivadavia denunciaron que fueron víctimas de nuevas estafas telefónicas bajo una nueva modalidad. Los delincuentes roban las fotos que las personas publican en sus cuentas de Facebook, Instagram e incluso crean nuevas cuentas de WhatsApp haciéndose pasar por esas personas. De esta manera utilizan a los contactos amigos y luego comienzan a comunicarse con ellos ofertándoles dólares baratos y urgentes.

Miguel Acuña, vecino de América, que fue víctima de esta situación habló en el programa radial Punto y Aparte.

“Hace unos 10 días me sonó varias veces el teléfono, como al mediodía al llegar a caso me desconecto no le presté atención. Hasta que me llamó mi supervisora preguntándome si cambiaba de número de teléfono. Me mandó captura de los mensajes y había una foto mía de perfil con un número 011. Me preocupé e inmediatamente hablé con el Comisario” contó Acuña.

Otra vecina, Silvina Moralejo, también fue víctima de la misma situación.

En ambas ocasiones, luego del anuncio de cambio de número se exponía «una pregunta no sabes quien pueda comprarme 1000 dólares que necesito vender».

Los delincuentes se aprovechan de los distraídos que sólo ven la foto de la persona conocida y acceden a comprar, por lo que depositan su dinero en cuentas que los estafadores virtuales les facilitan. Para cuando las personas se dan cuenta de la situación, el delincuente cambio la foto y dio de baja la línea, imposibilitando el contacto nuevamente.

EL DATO: Otro vecino se comunicó con nuestra redacción contando que hace unos días le llegó un mail desde una dirección similar a la de Correo Argentino solicitándole un pago para poder retirar de la aduana un pedido retenido por una diferencia entre lo declarado y lo facturado. Esta persona, que no había realizado compra alguna, chequeó en su home banking el CBU que le brindaban para pagar y constató que era de un particular y no de Correo Argentino.