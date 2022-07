CAMIÓN DE AMÉRICA INVOLUCRADO EN CHOQUE QUÍNTUPLE EN CERCANÍAS DE PIGÜE

Compartir esta Noticia

Sucedió ayer por la mañana en Ruta Nacional 33, en el tramo ubicado entre Dufaur y Saavedra.

Por razones que se investigan un Chevrolet Cruze con dos ocupantes, tres camiones con acoplado y un camión cisterna de gas licuado se vieron involucrados en el hecho.

Uno de los camiones que transportaba piedras volcó su acoplado sobre la ruta, mientras que otro fue a dar a la banquina, sin vuelco. El cisterna quedó detenido sobre la ruta y un cuarto camión que circulaba adelante del resto al momento del choque, también quedó frenado sobre la cinta asfáltica. El vehículo que más daños sufrió fue el auto que también finalizó detenido en medio de la ruta entre los camiones.

Debido a las piedras esparcidas sobre la carretera, el tránsito estuvo restringido hasta que las dotaciones de bomberos que trabajaron en el lugar terminaron de limpiar la zona.

No hubo heridos. El personal de SAME atendió a los ocupantes del rodado menor por precaución. El Chevrolet Cruze sufrió importantes daños materiales. Trabajaron en el lugar, policía de la comisaría 2da. de Saavedra, bomberos y personal de SAME.

FUENTE: SEMREFLEJOS