CAMUZZI INFORMA SOBRE LA FACTURACIÓN

Resolución N°25/2020: Dirigida a aquellos Usuarios NO Residenciales que no se encuentran produciendo o si lo están, con niveles muy por debajo de lo habitual; y Usuarios Residenciales Nuevos que no tengan un historial de consumo o este sea menor a un año. Para aquellos casos se ha dispuesto que estos usuarios podrán informar a la Distribuidora el volumen de gas consumido a través de una Declaración Jurada dispuesta en la página web de la compañía.