CARLOS CASARES: HUGO MINGHETTI SE IMPUSO EN LA DOBLE MOCTEZUMA

La tradicional competencia de rural bike casarense tuvo lugar este domingo. Largó y llegó al club Ciclista y recorrió los caminos rurales del norte del partido hasta Moctezuma.

El rivadaviense Minghetti fue primero en la categoría A2 y tercero en la general.

“Bueno paso la 62°Edición de la doble Moctezuma. Una clásica de la provincia de Bs. As. Por de más de contento por los resultados obtenidos. No puedo pedir más. Agradecer a los sponsors como siempre Agroservicios Zavattero, TB tienda de bulones y TVm Store. Sin olvidarme de mi entrenador Ramiro Guzmán y nutricionista Cristian García con los cuales trabajamos día a día para llegar a estar en la mejor forma posible. Además del plus de la hinchada de hoy Carola y Mariana engranajes fundamentales en este cuerpito. Gracias totales…y asegurarles que vamos por más…” escribió Minghetti en redes.