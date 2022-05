CARMONA Y MERCADO BRINDARON SU VISIÓN SOBRE LO SUCEDIDO EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO

Compartir esta Noticia

Los concejales de Rivadavia Primero María Carmona y Mauro Mercado hablaron en el programa radial Punto y Aparte sobre la última sesión del Concejo Deliberante desarrollada anoche.

En principio Mercado se refirió a la situación que desde el Frente de TODOS marcaron por las continuas interrupciones que sufrió el concejal Leandro Toribio en el Concejo Deliberante.

“A veces se da una desprolijidad, pero se da en el fragor de la discusión, no es una cuestión de falta de respeto, se da en el momento de la charla en la sesión” indicó.

Luego el edil detalló que el bloque oficialista aprobó ordenanza preparatoria para que el Municipio reciba un crédito del Banco Provincia por $100 millones para renovar la flota municipal del área de servicios urbanos.

“La ordenanza se eleva a Banco Provincia y Tribunal de Cuentas, luego volverá al concejo para tratarse en mayores contribuyentes. Es necesario para modernizar la flota, desde la oposición se abstuvieron de votar la solicitud del crédito” explicó.

En otro trayecto de su exposición Mercado manifestó que desde su espacio político votaron el pase a archivo de un proyecto presentado por la oposición para que el Ejecutivo dispusiera un monto mensual a Fapuipyf.

“Entendimos que había que mejorar la redacción y cómo estaba encarado. No es atribución del Concejo comprometer partidas del Ejecutivo. Coordinamos una reunión con Fapuipyf para saber sobre la situación que atraviesan y luego armar un proyecto que le sirva a la institución” comentó.

Mercado dijo que apoyaron el pedido de informe de la oposición respecto al funcionamiento del programa Envión.

Por otro lado el concejal habló sobre el pedido de informe desarrollado por su bloque y elevado a la posta local de vacunación, Región Sanitaria y el Ministerio de Salud respecto a la denuncia de una enfermera sobre una cuestión de violencia y también por la manipulación de las vacunas.

Al momento de su participación, María Carmona brindó detalles al proyecto de mecenazgo cultural en el cual trabaja a nivel local y que ya fue puesto en marcha en otras provincias.

“Es un programa innovador, incentiva al privado para que apoye el desarrollo y promoción de la cultura, de los artistas locales. Ese apoyo hace que el privado tenga descuentos en la tasa de higiene. Que patrocine a artista locales, para grabar un CD, para comprar instrumentos, para muralismo, etc.” comentó.

Al ser consultada sobre el motivo que llevó al oficialismo a no acompañar el pedido que realizó la oposición sobre los sucedido en el albergue municipal de Roosevelt.

“Era un pedido de repudio por eso no lo acompañamos. Hubo acusaciones gravísimas sin determinar. No es que no creemos, estamos hablando de maltrato, amenazas. No lo relativizamos, el intendente tomó participación en el hecho. Pero no acompañamos porque se estaban haciendo aseveraciones dadas por ciertas, si hubiesen hecho un pedido de informe como nosotros lo hicimos de la posta de vacunación, lo hubiésemos acompañado” remarcó.