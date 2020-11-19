CICLO LECTIVO 2021: ABREN INSCRIPCIÓN A 1° AÑO EN LA ESCUELA N°1

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CICLO LECTIVO 2021: ABREN INSCRIPCIÓN A 1° AÑO EN LA ESCUELA N°1

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La misma se realizará según terminación de DNI.

Martes 24/11 0-1

Miércoles 25/11 2-3

Jueves 26/11 4-5

Viernes 27/11 6-7

Lunes 30/11 8-9

Martes 1/12 0-1

Miércoles 2/12 2-3

Jueves 3/12 4-5

Viernes 4/12 6-7

Miércoles 9/12 8-9

REQUISÍTOS:

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN – FOTOCOPIA , EN LO DE DEL RIEGO

FOTOCOPIA DE DNI

FOTOCOPIA DE LIBRETA SANITARIA CON LOS ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN

FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES

FOTOCOPIA DEL CARNET DE OBRA SOCIAL DEL NIÑO SI LA TIENE

CONSTANCIA DEL NIVEL INICIAL CONCLUIDO EN ORIGINAL, EN DICIEMBRE

FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO

FOTOCOPIA DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO – IMPUESTO, RECIBO, LUZ

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