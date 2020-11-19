CICLO LECTIVO 2021: ABREN INSCRIPCIÓN A 1° AÑO EN LA ESCUELA N°1

La misma se realizará según terminación de DNI.
Martes 24/11 0-1
Miércoles 25/11 2-3
Jueves 26/11 4-5
Viernes 27/11 6-7
Lunes 30/11 8-9
Martes 1/12 0-1
Miércoles 2/12 2-3
Jueves 3/12 4-5
Viernes 4/12 6-7
Miércoles 9/12 8-9
REQUISÍTOS:
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN – FOTOCOPIA , EN LO DE DEL RIEGO
FOTOCOPIA DE DNI
FOTOCOPIA DE LIBRETA SANITARIA CON LOS ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN
FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES
FOTOCOPIA DEL CARNET DE OBRA SOCIAL DEL NIÑO SI LA TIENE
CONSTANCIA DEL NIVEL INICIAL CONCLUIDO EN ORIGINAL, EN DICIEMBRE
FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO
FOTOCOPIA DE UNA CONSTANCIA DE DOMICILIO – IMPUESTO, RECIBO, LUZ
Comentarios