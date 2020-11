CINCO CLAVES PARA ENTENDER QUÉ PASARÁ CON LA VACUNA RUSA EN ARGENTINA

Compartir esta Noticia







Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini, quienes viajaron a Rusia, aportaron precisiones sobre la Sputnik V.

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la posible compra de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, surgieron dudas en torno a cómo se aplicará y si es segura. En ese sentido, la secretaria de Acceso a la salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quienes viajaron a Rusia, aportaron precisiones sobre el futuro de la vacuna.

¿Cuántas vacunas comprará Argentina?

La primera información aportada por el presidente Alberto Fernández fue que Argentina compraría 25 millones de dosis que alcanzaría a la mitad de la población. Luego el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que como la vacuna rusa necesita de dos dosis por persona, esa cifra alcanzaría a 12,5 millones de argentinos. Hoy Nicolini aclaró el panorama: “Esta vacuna cuenta con dos dosis que se aplica con un intervalo mínimo de 21 días. El ofrecimiento que tenemos es para adquirir 25 millones de vacunas, es decir, 50 millones de dosis”.

¿Es segura la Sputnik V?

Según explicó Vizzotti, la vacuna rusa está realizando los mismos protocolos que todas las demás. “Sabemos que hay incertidumbre porque no tenemos fase 3 finalizada de ninguna vacuna”, dijo, y aclaró que cuando termina esa etapa se presentan en la autoridad regulatoria. “En la Argentina es la ANMAT, con su aprobación es suficiente para empezar a vacunar”, afirmó, y agregó: “Si la vacuna no es segura no se la vamos a dar ni a las personas que tienen factores de riesgo”.

¿Será gratuita y obligatoria?

Según recordó Vizzotti, la ley de vacunas nacional sostiene que debe ser gratuita y obligatoria. “Pero necesitamos construir confianza, preferimos trabajar brindando información y que la gente adhiera a la vacuna. La primera instancia no va a ser la obligatoriedad”, aclaró. En tanto, Nicolini dijo que cada vacuna tiene un costo de mercado de US$ 19,90, pero se está avanzando en los últimos detalles ya que depende de la cantidad que se pueda adquirir. “La distribución va a ser equitativa, con una visión federal para que todo el mundo pueda acceder en tiempo y en forma. Y se va a priorizar a los grupos de riesgo, al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad”, aclaró.

La ventaja de la Sputnik V

Más allá de la incertidumbre de la fase 3, todo el mapa de cómo se almacena, distribuye y se aplica es clave para que sea exitosa la campaña de vacunación. “La conservación de esas vacunas es a -18 grados, que es una temperatura menos compleja de manejar que la de otras dosis, que deben ser trasladadas a -60 grados. En Argentina, por ejemplo, la vacuna SABIN se almacena a -20 grados”, dijo Vizzotti.

¿Cómo será la campaña de vacunación?

Según explicó Nicolini, el Gobierno busca que las vacunas que sean seguras y estén al alcance de la población en el menor tiempo posible. “Sabemos que va a ser la campaña de vacunación más grande de la Argentina y vamos a necesitar varios meses para implementarlo”, sostuvo. Mientras que Vizzotti vaticinó que para el segundo trimestre del año que viene la idea es tener gran parte de la población vacunada para disminuir la circulación. (DIB) FD