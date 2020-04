¿CÓMO GOLPEA EL CORONAVIRUS AL COMERCIO LOCAL?

Compartir esta Noticia







POR JOSÉ SANTOS | Los rubros que no fueron incluidos como actividades esenciales están viviendo una grave crisis por la llegada del coronavirus. Otro es el caso de los emprendimientos referidos a los alimentos, quienes han podido seguir trabajando, pero que también han sufrido una merma en sus ventas.

Debido a esto, dialogamos con vecinos que tienen diversos emprendimientos que se ven azotados por el efecto del COVID-19.

DESPENSAS, TRABAJO CON NUEVAS MEDIDAS

En la dueña de mini despensa “El Barrio” se puede ver la concientización que ha incorporado a la hora de la organización y venta de sus productos, respetando el orden y distanciamiento social tan solicitado, como una manera de cuidar al otro.

“Cada vez que voy a atender a un cliente me pongo alcohol en gel y hay un cartel que nos dio la municipalidad de no más de 3 personas adentro. El manejo con los proveedores es vía WhatsApp, me dejan la mercadería afuera y yo la desinfecto antes de entrarla y en cuanto al horario de cierre de las 6 de la tarde, a pesar de que viene gente a última hora, yo cierro y no se atiende más. Esto es un emprendimiento familiar, mis hijos vienen a ayudar pero trato de que vengan lo menos posible, por suerte en nuestra economía no sentimos un cambio brusco” detalló.

En el mismo rubro, Cristina Ibañez, de fiambres y bebidas “La Chiqui”, aportó su visión: “Desde que empezó el coronavirus, los clientes bien, nuestro comportamiento también muy bien porque la gente cumple entonces no hay ningún problema. Los proveedores levantan pedidos por teléfono y traen luego en el día acordado, además de tener los cuidados de antes con mucha lavandina, alcohol, barbijo y sobre todo con el dinero, es cuestión de acostumbrarse. Tengo un empleado porque nosotros también elaboramos asi que sigue concurriendo y la economía cambió un poco, debido a que la venta bajó un poco, no es la misma de antes porque la gente realiza las compras grandes en los supermercados”.

GOLPE DURO A LAS TIENDAS

Por otro lado, con la habilitación de la modalidad de delivery, los comercios como tiendas de ropa, podrán realizar sus ventas y para ello hizo referencia Stella Blanco acerca de su negocio “Tejidos Stella”: “Hace 29 años arranque haciendo delivery con una moto y una bolsa de ropa pero en este momento un reparto no nos favorece demasiado porque es andar en la calle llevando y trayendo. El 5 de marzo inauguré un local nuevo en el centro de la ciudad donde hice una inversión enorme, tenía todo stockeado y al cerrar las puertas hubo complicaciones como las entradas de cheques de marcas y al no vender es todo pérdida. A pesar del golpe económico, pienso que la salud es prioritaria pero estoy muy preocupada en cómo vamos a salir económicamente”.

PELUQUERÍAS CONTINÚAN SIN ABRIR

Respecto a las Peluquerías, Fernando Barrera del salón masculino “Sebastián” destacó: “Las herramientas que utilizo las compro por internet hace años o quizás realizo alguna compra cuando estoy en la ciudad de La Plata al visitar a mis hijos que están estudiando. Pero en estas circunstancias no puedo moverme porque no se requieren los elementos, a causa de que no está permitido abrir peluquerías y son estos momentos en los que se puede ver la relevancia de que somos más de uno los que trabajamos”.

El parate económico por el COVID-19 es notable, y de una u otra forma muchos rubros lo están sufriendo. Desde los que directamente no pueden abrir sus puertas, hasta los que sólo trabajan vía delivery, algo que tampoco cambia su complicada situación. Las autoridades del Gobierno Nacional, y por defecto Provincia y Municipio, siguen una línea sanitaria que hasta la fecha mantiene el control de la curva de contagios, algo que reafirma que más allá de la crisis económica generalizada, el aislamiento continuará por un tiempo más para evitar el colapso del sistema de salud. Los comercios y pymes que se ven afectados por esta situación, deberán seguir poniendo el hombro para luego reinventarse.