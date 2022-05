Compartir esta Noticia

La concejal Mercedes García Duperou, integrante del bloque de concejales de TODOS, criticó duramente la iniciativa del Ejecutivo local de tomar un préstamos de $100 millones para renovar la flota del Servicios Urbanos. Además remarcó el pedido al intendente para que reabra la discusión salarial ya que la mayoría de los empleados municipales están bajo la línea de la pobreza.

“La mayoría del pago del préstamo lo hará el próximo intendente”

García Duperou se refirió al préstamo que solicitará el Ejecutivo al Banco Provincia, “consideramos que es excesivo endeudarnos en $100 millones para comprar vehículos cuando hay otras necesidades que tiene la población. Además la mayoría del pago del préstamo lo hará el próximo intendente. Utilizarlo en bienes de uso, que se deterioran de manera rápida, cuando hay otras prioridades, si se tomase préstamo para obra pública que además genera trabajo”.

La concejal explicó que ese dinero es cinco veces más de lo que se presupuestó este año para el Plan Hogar.

“Se presupuestaron $15 millones para el plan Hogar, con $100 millones se podrían hacer cinco Plan Hogar, con la necesidad de vivienda que hay en el Distrito. Reynoso anunció que hay $123 millones de superávit acumulado, podría utilizarse ese dinero para adquirir esos vehículos” ejemplificó.

“Hay una constante de destratos verbales”

La edil también fue consultada sobre el rechazo del oficialismo al pedido de repudio presentado por TODOS ante lo sucedido en el albergue municipal de Roosevelt.

“Claramente hay una constante de destratos verbales, sucedió en Envión y en el albergue. Le creemos a los chicos, a los padres y a la directora de la escuela. El maltrato de hablarme mal a una persona de alguien que tiene poder, no será delito pero está mal, lo repudiamos una y otra vez” manifestó.

Fapuipyf : “Ahora que nosotros que pusimos en agenda la problemática, están preocupados”

García Duperou también se refirió a la discusión que se generó con el oficialismo luego del proyecto que presentaron para que Fapuipyf recibiera una partida económica ya existente en el presupuesto municipal destinada a organizaciones sin fines de lucro.

“Cuando una temática los incomoda ellos descalifican, es lo único que saben hacer. Nos tratan de ignorantes. Tal vez no entendieron el proyecto. Fapuipyf hace un año que envía notas al intendente y no tiene respuesta. Invitaron a los concejales de Rivadavia Primero y no fueron. Ahora que nosotros que pusimos en agenda la problemática, están preocupados” enfatizó.

“Todos los empleados municipales, a excepción de médicos y enfermeras, están por debajo de la línea de pobreza”

Sobre el final de la entrevista García Duperou se refirió al pedido que enviaron al intendente Reynoso para que reabra la paritaria municipal.

“Es una temática que nos viene preocupando, los últimos meses la situación económica de los empleados municipales es muy complicada, sabemos el problema de inflación histórico que no estamos pudiendo resolver, la única herramienta municipal es mejorar el sueldo de los empleados municipales. Todos los empleados municipales, a excepción de médicos y enfermeras, están por debajo de la línea de pobreza, tenemos empleados municipales pobres y endeudados. Tiene que haber una decisión política de mejorar la situación salarial de los municipales. Hay una brecha abismal entre lo que ganan los funcionarios de la planta política y los empleados municipales. Este gobierno sigue creando nuevos cargos y nombrando a sus amigos en cargos políticos” culminó.

EL DATO: La edil, ante las constantes interrupciones que sufrió su compañero de bancada Leandro Toribio en la última sesión del Concejo, expuso “es importante que el Concejo garantice la libertad expresión. La presidenta del Concejo le retiró la palabra a Toribio para dársela a los concejales de Rivadavia Primero”.