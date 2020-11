Compartir esta Noticia







En una extensa entrevista en el programa radial Punto y Aparte el productor local Carlos Barrios Barón analizó el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas que esta madrugada fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora será tratado en el Senado.

Dicha iniciativa legislativa busca el aporte de aquellos patrimonios que sean superiores a los 200 millones de pesos con el fin de recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

EL PAÍS EN CRISIS

“Me gustaría que la sociedad argentina sea menos hipócrita. El gobierno enfrenta una situación súper difícil, por algunas cuestiones que vienen del gobierno anterior, pero también por malas decisiones, por haber tomado 20 mil millones de dólares de deuda, se va terminando lo poco que había y hay que tomar medidas que no le gustan a nadie” dijo el productor.

PRODUCIR MÁS DE LO QUE SE GASTA

Barrios Barón mencionó que el Ejecutivo nacional “disfraza” medidas con otra terminología en medio de una crisis que nos llevará más debajo de donde estamos.

“Podemos sacar cosas positivas aprendiendo, diciéndole la verdad a la gente, no este gobierno o el de Macri, hace 50 años el país gasta más de lo que tiene, es un país inviable. Cuando se gasta más de lo que se tiene, emitís y emitís, se genera inflación, o ajustes salvajes. El ajuste se hace solo o junto con la oposición de manera organizada y civilizada con el mejor daño posible” indicó.

EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

“Con el mal llamado impuesto a la riqueza el gobierno busca contrarrestar el efecto negativo que es limar las jubilaciones. Le saco a los que más tienen para poder sacarles a ustedes, además viene ajuste de tarifas. Hay que explicarle a la gente la verdad, el país no va salir hasta que no produzca más de lo que gasta, con riqueza genuina, exportando más. Es muy poca la población que genera bienes y servicios, hay estructuras muy grandes de puro empleo público” detalló.

“El impuesto a la riqueza no es para un barco, una lancha, un departamento en Punta del Este. No es así, podría haber sido así, como está presentado hoy se grava el capital productivo. La tierra productiva toca a muchísimas pymes, no sólo a las grandes fortunas. El valor de la tierra en dólares es altísimo. Una explotación bien manejada, haciendo las cosas bien, tiene un 3% de ganancia. El agro necesita mucho capital para poder ganar algo, al contrario de muchas otras actividades. En lo que respecta al impuesto de bienes personales la tierra está exenta porque se considera que es tu fábrica de producción, en el impuesto a las grandes fortunas está incluida. Esto va a generar una inequidad muy grande” amplió.

SIN EMPRESAS ARGENTINA ES UN PAÍS INVIABLE

“Veamos cómo podemos no castigar a la producción, sin empresas el país es inviable. Venimos de parche en parche, siempre habrá una excusa. La situación va a afectar a todos, jubilados, docentes sin aumentos. Hay que generar confianza, para que la gente venga a invertir, hoy en día la gente que se puede ir del país, se va. Hay países vecinos que hacen mejor las cosas, somos los argentinos, no pagás los impuestos, no importa después viene Macri o Fernández y hacen un blanqueamiento. Sin esfuerzo, sin trabajo, sin cumplimiento de la Ley, haciendo las cosas por atajos. El país necesita de mucho mérito para estudiar, para ayudar. Que se dé el marco para salir nuevamente a invertir con ganas. El agro es la actividad más importante del país, en todos lados se lo ayuda, acá se lo discrimina con retenciones, con impuestos, no existe en el mundo esto” enfatizó.

UN PRESIDENTE QUE DIGA LA VERDAD

“Arranqué esperanzado cuando el presidente convocaba a la unidad, con Arroyo abordando el tema pobreza, pero ahora hay una separación entre “albertistas” y “cristinistas”. Quiero un presidente que tome el poder y que convoque y que diga la verdad. Parece que a los políticos les cuesta decir la verdad, tienen que asumir que estamos como estamos y tenemos que salir, evitando recetas ya probadas que fracasaron, va muchos más allá que del impuesto. Estoy rabioso conmigo, soy de la generación responsable de lo que hoy estamos viviendo, más allá de la actuación personal de cada uno” añadió.

LOS ARGENTINOS SOMOS VENTAJEROS

“Nadie cuenta la verdad en su DDJJ, no es una cuestión de Fernández o Macri, la sociedad argentina es ventajera. Nadie tiene la verdad, si uno es sano con lo que quiere expresar, podemos ponernos de acuerdo en cosas puntuales y en otras no, no pasa nada que pensemos distinto. Cada uno tiene su visión del mundo. La grieta siempre existió y va a seguir existiendo. No vamos a salir delante de la noche a la mañana, tratemos de hacer un país vivible” culminó.

EL DATO: Barrios Barón se auto calificó políticamente como un liberal desarrollista a que le gusta que el Estado esté para dar apoyo a una actividad y así generar crecimiento.