«CON LA NENA, NO:» EL HILO VIRAL SOBRE DIEGO MARADONA QUE HACE LLORAR DE EMOCIÓN Y NOSTALGIA A TWITTER ARGENTINA

El 4 de noviembre último, Mariana Copland recordó una vivencia personal con Diego. Meses después, tras la muerte de Maradona, Gianinna lo compartió y estalló.

En la madrugada del 4 de noviembre de 2020, Diego Maradona se recuperaba de una intervención quirúrgica a la que fue sometido horas antes en la Clínica Olivos.

Mientras el país rezaba por la salud del hombre que hizo llorar al mundo con su adiós, que se daría 21 días después, Mariana Copland recordaba su particular encuentro con el genio del fútbol mundial. El hilo se volvió viral este martes a casi tres meses del fatídico 25 de noviembre. Gianinna Maradona lo citó y le agradeció por compartirlo.

Nada de lo que pueda escribir define quien soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mi, Maradona, me salvo la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fecha no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación.

