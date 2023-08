“LAS PROMESAS QUE HICIERON EN 2019 VUELVEN A ESTAR EN 2023. LAS COSAS NO SE TERMINAN HACIENDO”

Compartir esta Noticia

Héctor García, precandidato a concejal de la lista encabezada por Juanci Martínez, habló en el programa radial Punto y Aparte. Se refirió al déficit habitacional en Rivadavia y la necesidad de generar proyectos productivos que generen trabajo genuino. Remarcó que es necesario trabajar en el polo universitario, “fue promesa de campaña en 2019 del oficialismo, pero se promete y se hace poco”.

Al inicio de la entrevista García destacó su paso anterior como candidato, fue en 2015 cuando cosechó 4300 votos que no le alcanzaron para ser intendente.

“Fueron votos genuinos, caminé la calle con los bolsillos dados vueltas. Por eso mi agradecimiento al Distrito, fue una gran elección que nos permitió que ingresen 3 concejales al Concejo y llegar a 6” comentó.

Respecto a Juanci Martínez manifestó “me demostró capacidad de gestión, de lograr cosas. Fue mucho más allá que el rol de un senador.

Tenemos ganas de renovar, el Distrito merece mucho más. Nuestra actitud no va contra nadie en particular, los temas no se focalizan en personas sino en los modos de gestionar, son formas distintas de ver la realidad local”.

García ocupa el primer lugar de la lista de precandidatos a concejales por lo que tiene muchas chances de asumir el próximo 10 de diciembre, al respecto dijo, “el concejal tiene como función el control, eso es muy importante y va más allá de asistir a las sesiones. Hay que representar a la gente”.

Agregó “Juanci recorrió Carlos Casares, gobernado por el PJ, pero también Villegas, Trenque Lauquen y Pellegriini donde gobierna Juntos y todos los planes de viviendas de Provincia se están ejecutando. Acá en Rivadavia tardamos seis meses en hacer una licitación y todavía estamos dando vueltas con los papeles. Me parece que el municipio tiene un desorden fenomenal y una demora injustificada, cuando no hay voluntad de hacer las cosas no se hacen. Hay que dejar de lado el rédito político, la demora en el Distrito con respecto a la viviendas tienen que ver con opacar la figura de Juanci”.

El precandidato también habló de propuestas, “vamos por la producción, industria y el empleo, en mejorar el servicio eléctrico, ampliar la red de gas. Esto último no lo dijo ningún político, lo dijo el presidente de Camuzzi, si hay demanda de gas, aumenta la presión para que todos puedan acceder al gas. Esto daría el marco para que se instalen empresa, impulsar programas de financiamiento y se generen nuevas fuentes de trabajo”.

“CON LOS GOBIERNOS ALINEADOS DE MACRI, VIDAL, REYNOSO Y CON UN DIPUTADO NACIONAL NO SE HIZO NADA, NI VIVIENDAS, NI LA RUTA 33, NI EL GASODUCTO”

García también incluyó el déficit habitacional, “se calcula que hay 500 familias en América que están alquilando. Está problemática estaba pero estuvo durmiendo en los laureles hasta que Policano lo puso en agenda”.

Además manifestó “se promete mucho y se hace poco, por ejemplo se expropió la quinta de Vivas para trasladar Rucalim, el traslado del corralón, promesas del 2019 que vuelven a estar en 2023. Las cosas no se terminan haciendo y no es cuestión de echarle la culpa al gobierno nacional, que la inflación, el municipio puede disponer de $400 millones para asistencia social. Los sueldos municipales se pagan por el aporte de la Provincia”.

Sobre el final García recordó que de 2015 a 2019 los estados nacional, provincial y municipal, con Macri, Vidal y Reynoso estuvieron alineados pero no se cumplió con la construcción de 100 viviendas y la Ruta 33 con banquinas, ruta segura, etc.

“Anunciaron con bombos y platillos la Ruta 33 y las viviendas. Con los gobiernos alineados y con un diputado nacional (Sergio Buil) no se hizo nada, tampoco la obra del gasoducto. Ahora bombardean la obra de Juanci que logró cosas que no se habían hecho cuando los gobiernos de Macri, Vidal y Reynoso estaban alineados. Despierta celos, a mí me entusiasma, estar a su lado para que se intendente” finalizó.