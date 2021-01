CON PRESENCIALIDAD, SIN OPORTUNISMO POLÍTICO

Compartir esta Noticia







PARTE PRENSA FRENTE DE TODOS

De repente a Juntos por el Cambio le interesa la educación…

Hemos escuchado en los últimas días declaraciones de sus dirigentes de todo tipo y color: “Abran las escuelas”, “El docente que no va, tendrá que ser reemplazado”… Sin embargo nos preguntamos, por qué no se ocuparon de la educación en los 4 años que gobernaron?

El gobierno de Macri redujo un 35% el presupuesto educativo en su gestión, desfinanciando y fragmentando el sistema.

Cuando fueron gobierno destruyeron y menospreciaron a la educación pública y a los docentes; y de repente, ahora les importa la educación?

Juntos por el Cambio no tiene un interés genuino en la educación de nuestros chicos y chicas, es un tema más que usan de manera oportunista y mezquina con el único fin de sacar redito político.

Desde el gobierno del Frente de Todos se ha asumido con compromiso la vuelta segura a las clases presenciales y podemos ver como día a día las autoridades educativas están trabajando en ello, con políticas públicas y acciones concretas para que el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes en condiciones de cuidado y seguridad sea una realidad.

Consideramos que la educación es un derecho humano y un bien social y que las clases presenciales son de suma importancia ya que permiten la mejor manera de enseñar y aprender de nuestros docentes y alumnos.

El gobierno nacional y provincial entiende que la educación es prioridad y continúa siendo prioridad en el contexto de pandemia por que implementó muchísimas acciones para garantizar la educación:

– Trabajo en el Consejo Federal de Educación construyendo por consenso políticas públicas en materia educativa para garantizar la educación en el contexto de pandemia.

– Entrega de cuadernillos pedagógicos, programas educativos por TV publica y radio nacional, plataformas digitales.

– Programa Federal “Juana Manso”

– Apertura de Escuelas de Verano

– Avance en la infraestructura escolar

– Asignación de Becas estudiantiles

– Implementación del programa sobre ESI y Plan Nacional de Lectura

– Restablecimiento de Paritaria docente

– Cursos de capacitación docente gratuitos, en servicio y de calidad

– Conformación del Equipo Focal Territorial que recorrió todas las localidades y parajes durante el ASPO

– Programa especial de incorporación de docente y auxiliares PIEDAS

– Elaboración del Curríclum prioritario

– Diseño e implementación de Plan jurisdiccional para la vuelta segura a clases

– Incremento el presupuesto de Servicio Alimentario Escolar

– Acompañamiento de las trayectorias escolares con el Programa ATR

– En el presupuesto nacional 2021se aumenta la partida para educación en un 46,8%.

Por todo esto queda más que demostrado que la educación es prioridad y es fundamental para el gobierno nacional y provincial.

El Proyecto de ley de Juntos por el Cambio que pretende declarar la esencialidad del sistema educativo nacional no es una novedad, ya fue presentado en febrero de 2019 y la única intención que esconde este proyecto es limitar el derecho a huelga que asiste a los trabajadores de la educación.

Desde nuestro bloque rechazamos de plano esta propuesta ya que defendemos el derecho de los docentes a realizar huelgas como un instrumento más de defensa de la educación pública para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Si Juntos por el Cambio hubiese tenido real interés en la educación, durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri no hubiesen desfinanciado y fragmentado el sistema educativo como lo hicieron, disminuyendo en un 35% el presupuesto educativo, lo que se tradujo en:

● Suspensión de becas estudiantiles

● Disolución del plan estratégico de formación de ingenieros

● Supresión de la paritaria nacional docente

● No sé distribuyeron ni bibliotecas ni ludotecas ni laboratorios en las escuelas

● Se excluyeron los canales educativos (Paka Paka y Canal Encuentro) de la órbita del Ministerio de Educación Nacional abandonando su carácter pedagógico y alejándolos de las escuelas y docentes

● Reducción de las acciones de los programas ESI y «Escuelas y Memoria»

● No se incorporó una sola escuela a la modalidad jornada extendida

● Incumplimiento de la distribución del Fondo de Educación Técnica

● Suspensión de Conectar Igualdad, imposibilitado que 4.5 millones de estudiantes secundarios tengas acceso a una computadora

● No se construyó ninguna escuela de las prometidas en campaña

● Se discontinuó el programa de reparación de escuelas profundizando los problemas de infraestructura, instalaciones sanitarias, de electricidad y gas

● Se desmanteló el Programa Nuestra Escuela de formación docente y se ajustó los recursos de los institutos superiores de formación técnica y docente

● Se incumplió la de financiamiento educativo.

Por eso, una vez, más decimos SÍ a la vuelta a clases presenciales de manera segura y cuidada y NO al oportunismo político.