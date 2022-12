CONCEJALES DE TODOS PIDIERON AL MUNICIPIO “NO ESPECULAR” CON LA ENTREGA DE VIVIENDAS DEL PLAN HOGAR

Compartir esta Noticia

PRENSA FRENTE DE TODOS | El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Pedido de Informe sobre el estado de avance de la obra de construcción, fecha de adjudicación y entrega de las 20 viviendas que se están realizando en el marco del Plan HOGAR. “Le solicitamos al Intendente que tome la decisión política de no especular más y entregarle las viviendas a las familias que las necesitan”, manifestó la concejala García Duperou.

El Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó de forma unánime el Pedido de Informe presentado por el bloque del Frente de Todos Somos Rivadavia, para que el Ejecutivo Municipal dé cuenta sobre el estado de avance de la obra de construcción, fecha de adjudicación y entrega de 20 viviendas por administración municipal que se están realizando en el marco del Plan HOGAR.

Según explicaron los concejales opositores, el pedido surge ante el gran déficit urbano habitacional que afecta a la ciudad de América y atendiendo a que, en marzo de 2021 el Intendente de Rivadavia había presentado el programa de viviendas municipal Plan Hogar y que aún se desconoce quiénes serán los beneficiarios.

“El Intendente anunció este programa en marzo de 2021 y estamos en diciembre de 2022, y todavía no entregaron ni una de las 20 casas de esa línea de llave en mano. Eso no es serio”, manifestó la concejala del Frente de Todos Mercedes García Duperou, y agregó: “Hablo con fundamentos, hablo desde la realidad. Exigimos, no solo información, sino que le solicitamos al Intendente que tome la decisión política de no especular más y entregarle las viviendas a las familias que las necesitan”.

Por su parte, el concejal Leandro Toribio marcó que “todo el mundo se hace casas industrializadas y al único que no le terminan las casas es a la Municipalidad de Rivadavia”, y ante las respuestas del oficialismo reafirmó que “si hay algo que tenemos en claro es que estos proyectos nacen de la necesidad de la gente, no de los dirigentes”.

Lotes sin servicios

En la sesión de este jueves también se aprobó un Pedido de Informe sobre el contrato de concesión de la obra de tendido eléctrico en el loteo de la Quinta 144, ubicada entre la cancha de fútbol del Club Barrio Norte y el Parque Municipal “17 de Octubre” de la ciudad de América y su estado de avance.

Según explicaron los ediles, el pedido surge de la preocupación de los vecinos que están construyendo sus viviendas en el loteo de la Quinta 144. Los lotes fueron entregados sin servicios, sin redes de agua y saneamiento, sin electricidad y sin nivelación ni apertura de calles.