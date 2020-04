CORONAVIRUS: CLUBES CERRADOS Y TODA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARADA

Compartir esta Noticia







La pandemia que afecta a nivel global asestó un duro golpe a la actividad deportiva en general y a los clubes locales en particular. También se ven afectados gimnasios y espacios donde se brindan servicios deportivos.

Por José Santos – Especial para RIVADAVIA ONLINE

El deporte a nivel local también es otra de las víctimas de la pandemia del coronavirus (COVID-19), por lo que los deportistas que suelen asistir a clubes o gimnasios no pueden hacerlo y esto provoca consecuencias económicas para las instituciones. El aislamiento social, preventivo y obligatorio traerá consigo una economía en caída y al respecto, varios representantes de los establecimientos, hablaron con ROL.

OBRA DE ILUMINACIÓN SUSPENDIDA Y CHICOS SIN MERENDERO

El nuevo presidente de la comisión del Club Social Deportivo Independiente Juan Carlos Boccaleri, dio su testimonio sobre la actualidad que se vive con el estancamiento de la actividad deportiva como los entrenamientos y partidos, teniendo cerrado el club y la cancha de fútbol 5, esta última en el centro de la ciudad. Hasta la semana del 15 de marzo se pudieron realizar los entrenamientos de categorías inferiores con 150 chicos. Aunque la comisión empezó hace poco a trabajar, se pudo accionar al principio, con la celebración de algunos eventos que destinaron aportes para solventar gastos, siendo de utilidad para el momento actual como el pago de los sueldos de profesores y personal de mantenimiento de cancha.

También hizo mención a aspectos como la importancia de las cuotas, tratando de facilitar a los socios el pago para poder reactivar la economía y en el camino quedó un proyecto de iluminación sobre el cual nos dio su testimonio diciendo: “Uno de los proyectos que teníamos era iluminar la cancha principal de fútbol que hace años era un sueño que teníamos y bueno la verdad que no se pudo hacer porque los costos son muy grandes”. Juan Carlos, mejor conocido como “Calí”, describió la situación actual y contó además, de la merienda que reciben los chicos después de cada entrenamiento, de la cual ahora no son destinatarios, ya que las puertas están cerradas. Espera la finalización de la pandemia para la reintegración de la gente a las canchas.

ATLÉTICO Y BARRIO NORTE, LA MIRADA DE SUS PRESIDENTES

Edgardo “Polaco” Aguirre, Presidente de Atlético Rivadavia expresó “lo que más nos afecta es tener que parar los entrenamientos y además hay que comprender la situación de los padres con el pago de las cuotas”.

Por su parte Iván Carlos Bolonja, Presidente de Barrio Norte, hizo referencia a aspectos negativos pero creyendo al final en salir adelante: “Hemos tenido que cerrar las puertas del club por la cuarentena del coronavirus y eso nos ha perjudicado tanto en lo deportivo, como en lo económico y social desde el merendero. También tuvimos que suspender los eventos programados y dejar de tener entradas como la del bono semanal con la que el club se solventa, pero a pesar de todo yo creo que primero es la salud y después lo económico. Con la buena voluntad de todos, vamos a poder salir de esto”.

DESDE LA LIGA AUGURAN UN REGRESO “DIFÍCIL” A LA ACTIVIDAD

Guillermo Santos, Presidente de la Liga de Fútbol del Oeste aportó datos como la posible vuelta del futbol a la región luego de que termine la cuarentena pero calificó a la misma como un regreso difícil sobre todo desde los recursos económicos, ya que si no es abierto al público, el sostenimiento se convertiría en un caso muy complejo.

EL TENIS TAMBIÉN VIVE LA INCERTIDUMBRE DEL REGRESO

Directivos, representantes y profesores se encuentran muy preocupados por el deporte. Por el lado del tenis, el profesor del Club Sportivo Rivadavia, Santiago Basualdo manifestó la caída de este, por no poder dar clases a sus alumnos, debido a no poder concurrir al club aunque se puede decir que su enseñanza continúa de alguna manera vía redes sociales con posteos y comunicación con sus alumnos para explicarles algunos ejercicios que pueden hacer, quedándose en sus casas. “No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar pero trato de poner ejercicios de tenis en mis estados o pongo en Instagram fotos para que los chicos no pierdan la memoria y no dejen de hacer actividad física. Así de esa forma no les cueste tanto retomar y sirve para que no estén continuamente frente a una computadora”.

GIMNASIOS CERRADOS Y UN FUERTE PARATE ECONÓMICO

Del mismo modo están los dueños y profesores de gimnasios, quienes obtienen sus ingresos de las cuotas semanales o mensuales, que se ven afectados por este paro económico, sobre todo a aquellos que alquilan el lugar. La cuarentena obligatoria sigue a nivel nacional paralizando las actividades por lo que en los próximos días y quizás meses se podrán observar números negativos y más aislamiento para cuidar la salud de los argentinos.