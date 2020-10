COVID-19 | EL PERIODISTA NICOLAS FLORES DUPEROU DIO POSITIVO

Compartir esta Noticia







Así fue confirmado este miércoles por la mañana por el propio Flores que se encuentra en su hogar aislado, “tengo neumonía unilateral izquierda asociada a infección por coronavirus”.

Según relató el pasado jueves sintió cierto cansancio en su cuerpo y al tomarse la temperatura tenía 37,5°. Le indicaron paracetamol pero esa misma noche tuvo un registro febril de 39,5°. Al día siguiente fue atendido en el consultorio para febriles en el CIC y continúo tomando paracetamol.

Para el sábado, el periodista Director de RTPE Multimedios, tuvo un pico de 40° grados de temperatura que hizo que el domingo el Dr. Martín Goyeneche decidiera internarlo. Le hicieron placas y diversos análisis.

Como la situación no mejoraba el día lunes le hicieron una tomografía computada donde los técnicos observaron una infección pulmonar y a partir de esto se pudo indicar el tratamiento para controlar la fiebre que padecía Flores.

“Hasta el domingo estuve complicado, con picos de fiebre de entre 39 y 40 grados, el lunes luego de la tomografía lograron bajarme la temperatura. Es decir, a partir del lunes estuve bien” narró desde su hogar donde permanece aislado y desde donde se comunicó con las personas con las que estuvo en contacto.

EL DATO: Flores comentó que no estuvo con personas que hayan sido diagnosticadas con COVID, por lo que supone que alguien asintomático podría haberlo contagiado. “La verdad me he cuidado, le puede tocar a cualquiera. No estuve contacto estrecho con positivos, quizás puede ser en alguna compra que he salido a hacer” contó a ROL.