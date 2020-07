COVID -19 | LA CIRCULACIÓN DE UN AUDIO CON INFORMACIÓN FALSA HIZO QUE UN COMERCIANTE EXPLICARA LO SUCEDIDO

Compartir esta Noticia







Fue al final de la semana pasada cuando se viralizó mediante Whatsapp un audio que hablaba de que un viajante de Pellegrini, positivo de COVID-19, había estado en el comercio propiedad de Nicolás Paterno y debido a ese motivo el local permanecía cerrado. El mensaje, que exponía información falsa, pedía a los vecinos que no vayan a comprar.

Este miércoles por la mañana en el programa radial Punto y Aparte fueron entrevistados Nicolás Paterno y Mario Arias, tío de una de los jóvenes que trabaja en el comercio en cuestión, quienes aclararon lo que realmente sucedió.

Arias contó que el pasado 10 de julio viajó a Pellegrini a visitar a su familia y compartió mates en la casa de su hermano. Días después, específicamente el día 22, le avisaron que uno de sus sobrinos pellegrinenses había dado positivo para COVID-19. Enseguida advirtió a las autoridades de salud locales y fue puesto en cuarentena. También se comunicó con uno de sus sobrinos, que trabaja en el comercio de Paterno, con quien había estado en contacto. A partir de esto, se procedió al cierre preventivo del mencionado negocio.

Arias, de profesión tractorista, nunca tuvo síntomas, al igual que su mujer y sus 4 hijos. Lo mismo sucedió con su sobrino. Ambos fueron sometidos a hisopados que dieron resultado negativo, algo que permitió que desde este martes el comercio de Paterno vuelva abrir sus puertas.

“Andaban dos o tres audios que me llegaron a mí. Nada que ver, fue por causa mía, no por el comercio que se mencionaba en los audios. El día 10 de julio viajé a Pellegrini, voy por razones de salud de mis viejos. Regresé el día 11. El día 22 me llama mi hermano desde allá para contarme que uno de mis sobrinos había dado positivo, el error fue mío de no cuidarme. Estuvimos tomando mate. Nunca tuvimos síntomas, estuvimos aislados. Uno de los empleados de Niki es sobrino mío, yo había estado con él y su familia, les avisé apenas supe” contó Arias.

“Te agarra un incertidumbre bárbara, pero tranquilo porque sabía cómo venia la mano. Me comuniqué con las autoridades del hospital y ni siquiera era un caso sospechoso. No tenían síntomas. Estaba preocupado por los clientes que me llamaban y me decían qué hacían porque habían estado en el negocio. Desde el día 1 de la pandemia tomamos todas las precauciones. Gracias a Dios no pasó nada” dijo Paterno.